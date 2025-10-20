Le Festival national de chèo 2025 sonne les trois coups à Bac Ninh

Le Festival national de chèo 2025, l’un des événements de théâtre traditionnel les plus attendus du pays, revient avec une riche programmation mettant en valeur à la fois le patrimoine artistique et une nouvelle énergie créatrice.

Photo : VNA/CVN

Du 20 octobre au 2 novembre, le festival réunira près de 900 artistes, acteurs et musiciens de 11 troupes professionnelles de chèo représentant les provinces et les villes du pays.

Le public appréciera 21 productions soigneusement mises en scène qui reflètent la vie sociale d’aujourd’hui, célèbrent la patrie et honorent les valeurs morales et humanistes ancrées dans la culture vietnamienne.

Les unités participantes comprennent le Théâtre national traditionnel du Vietnam, le Théâtre chèo de Hanoï, le Théâtre militaire de chèo, le Théâtre d’art de la province de Ninh Bình, le Théâtre traditionnel de Hai Phong, le Théâtre de chèo de Hung Yên, le Théâtre d’art Lam Son de Thanh Hoa, le Théâtre Lac Hông de Phú Tho, le Théâtre de chèo de Bac Ninh, la Troupe d’art de Quang Ninh et la Troupe d’art ethnique de Thai Nguyên.

Organisé tous les trois ans par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ce festival constitue une plateforme importante pour évaluer la créativité, la mise en scène et la qualité des performances du chèo à travers le pays. C’est également l’occasion de rendre hommage aux groupes et aux individus qui ont contribué de manière significative à la préservation et à la revitalisation de cet art.

Plus qu’un simple festival, cet événement offre aux metteurs en scène, musiciens, chorégraphes, scénographes et interprètes un espace d’échange d’expériences, de rencontres intergénérationnelles et d’exploration de nouvelles expressions, tout en restant ancrés dans la tradition. Il réaffirme la place du chèo au sein des arts du spectacle au Vietnam, alors que le pays poursuit son intégration et son développement.

Le ministère a chargé le Département des arts du spectacle de coordonner l’Association des artistes de scène vietnamiens et le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Bac Ninh pour accueillir le festival à Bac Ninh.

Selon les organisateurs, le choix de Bac Ninh, berceau des arts traditionnels, devrait promouvoir le tourisme, les échanges culturels et l’image de la province auprès des visiteurs nationaux et internationaux.

De Bac Ninh, où le patrimoine artistique est profondément ancré, les mélodies du chèo continuent de nourrir l’identité vietnamienne, de perpétuer le patrimoine et d’inspirer la créativité contemporaine.

VNA/CVN