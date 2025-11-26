Approfondir la coopération entre le Vietnam et l'UNICEF

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a reçu, le 26 novembre, à Hanoï, June Kunugi, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, en visite de travail au Vietnam, pour assister à la célébration du 50 e anniversaire de la coopération Vietnam - UNICEF et du 35 e anniversaire de la ratification par le Vietnam de la Convention des Nations unies des droits de l'enfant.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a affirmé que le Vietnam et l'UNICEF, ainsi que d'autres agences des Nations unies, entretiennent un partenariat étroit et de longue date. L'UNICEF a été la première organisation internationale à établir officiellement des relations avec le Vietnam en 1975, peu après la Réunification nationale. Le Vietnam a été le deuxième pays au monde et le premier en Asie à ratifier sans réserve la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Vietnam considère l'UNICEF comme l'un de ses partenaires de développement les plus importants et les plus proches, ayant apporté son soutien au gouvernement en matière de politiques publiques, d'assistance technique et d'interventions efficaces, a-t-il déclaré.

Il a souligné l'aide concrète apportée par l'UNICEF au cours des dernières décennies, depuis les secours d'urgence et les programmes de nutrition scolaire jusqu'aux campagnes de vaccination, notamment la distribution de millions de doses de vaccin contre la COVID-19 pendant la pandémie. Ces efforts, a-t-il affirmé, ont directement bénéficié aux populations, même dans les régions les plus reculées.

De son côté, June Kunugi s'est dite impressionnée par le développement rapide et les progrès remarquables accomplis par le Vietnam ces dernières décennies, en particulier concernant les indicateurs relatifs à l'enfance dans le cadre des Objectifs de développement durable.

Elle a également présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens suite aux récentes pertes en vies humaines et aux dégâts matériels causés par les tempêtes, les inondations et les glissements de terrain.

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a remercié l'UNICEF pour sa compassion et son soutien, notamment envers les habitants touchés dans les provinces du Centre.

Il a réaffirmé que le gouvernement vietnamien place systématiquement les enfants au cœur de ses politiques socio-économiques, considérant l'investissement dans l'enfance comme stratégique pour l'avenir du pays, conformément à l'Agenda 2030 pour le développement durable.

Le Vietnam met en œuvre d'importantes réformes dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection sociale, notamment l'exemption des frais de scolarité et la création de 248 internats dans les zones frontalières, a-t-il déclaré, soulignant la position constante du Parti et de l'État vietnamiens selon laquelle la protection sociale ne saurait être compromise au profit de la croissance économique.

June Kunugi a noté que l'UNICEF s’est déclaré convaincu que l'investissement dans l'enfance constitue le fondement du développement de la société et du capital humain, et que la protection des droits de l'enfant permet un développement plus global et durable. C'est le principal moteur du progrès et du succès du Vietnam.

La directrice régionale de l'UNICEF a encouragé le Vietnam à partager ses modèles et expériences réussis dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en particulier en matière d'utilisation sûre et responsable de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle dans les services de soutien à l'enfance.

L’UNICEF a également proposé d’utiliser le modèle vietnamien de protection et de prise en charge de l’enfance comme exemple de la manière dont l’investissement dans l’enfance peut s’aligner sur le développement économique et stimuler la croissance du PIB, a-t-elle dit.

Lê Thành Long a salué les recommandations de l’UNICEF et a appelé à la poursuite de son soutien, notamment pour mobiliser les ressources internationales en faveur de la protection, de la prise en charge et de l’éducation de l’enfance, identifier les problèmes émergents et mettre en œuvre des programmes concrets tels que la nutrition scolaire et la transformation numérique. Il s’est dit convaincu que le partenariat de confiance et tourné vers l’avenir entre le Vietnam et l’UNICEF continuera de se développer et de produire des résultats concrets pour les enfants vietnamiens.

VNA/CVN