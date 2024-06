L'UOB prévoit que le taux de croissance du PIB du Vietnam au 2e trimestre atteindra 6%

United Overseas Bank (UOB), basée à Singapour, prévoit que le taux de croissance économique du Vietnam s'élèvera à 6% au deuxième trimestre 2024 et pour l'ensemble de l'année, grâce à l'augmentation de la demande de fabrication de puces et à la reprise des économies chinoises et régionales, ainsi qu'aux changements en cours des chaînes d’approvisionnement.

La croissance économique au deuxième trimestre atteindra 6 %, contre 5,66 % au premier. Pour l'ensemble de l'année, l'UOB a maintenu la prévision précédente à 6%. L'inflation sera maîtrisée à 3,8%. En 2025, l'UOB prévoit une croissance de l'économie vietnamienne de 6,4%

D'autres indicateurs économiques récents pour le Vietnam confirment également des perspectives positives pour l'économie vietnamienne. L’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier est resté inchangé à 50,3 en mai, signalant une deuxième amélioration mensuelle dues à une reprise de l'industrie.

La production industrielle a augmenté de 8,9% en mai, marquant le troisième mois consécutif de croissance. Les exportations ont affiché une croissance à deux chiffres pour le troisième mois consécutif, à 15,8% en mai, contre 10,6% en avril. Les importations ont augmenté de 29,9% en mai contre 19,9% en avril.

Le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 7,8 milliards d'USD au cours des cinq premiers mois de cette année. Les investissements directs étrangers réalisés ont augmenté de 7,8% pour atteindre 8,3 milliards d'USD entre janvier et mai, le rythme le plus rapide depuis 2018. Les ventes au détail totales de biens et services ont augmenté de 8,7%, soutenues par de solides services de restauration, d'hébergement et de tourisme.

Le gouvernement a fixé un objectif de croissance du PIB de 6 à 6,5% cette année.

VNA/CVN