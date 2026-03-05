Hanoï et Athènes renforcent leur coopération économique

Le ministre de l’Industrie et du Commerce par intérim, Lê Manh Hùng, a reçu Ioannis Plakiotakis, premier vice-président du Parlement hellénique, le 3 mars à Hanoï.

Lors de la rencontre, Lê Manh Hung a exprimé sa conviction que la coopération commerciale entre les deux pays continuerait de se développer dans les temps à venir. Il a souligné que la Grèce, en tant que membre de l’Union européenne (UE), pourrait servir de passerelle pour promouvoir davantage la coopération entre le Vietnam et l’UE.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Ioannis Plakiotakis a indiqué que la Grèce figurait parmi les premiers pays à avoir ratifié l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), estimant que la coopération bilatérale disposait encore d’un large potentiel de développement grâce aux opportunités offertes par cet accord.

L’entrée en vigueur de l’EVFTA a contribué à des avancées notables dans les échanges commerciaux entre les deux pays. En 2025, le volume total des échanges commerciaux entre le Vietnam et la Grèce a atteint près de 587,32 millions de dollars, en hausse de 16,42%. Les exportations vietnamiennes vers la Grèce se sont élevées à 465,54 millions de dollars (+18,75%), tandis que les importations en provenance de la Grèce ont atteint 121,78 millions de dollars (+8,85%). En janvier 2026, les échanges bilatéraux ont totalisé 52,7 millions de dollars, en hausse de 27,4%, dont 45,3 millions de dollars d’exportations vietnamiennes (+25,5%) et 7,4 millions de dollars d’importations (+40,3%).

Le vice-président du Parlement hellénique a affirmé que la Grèce considérait toujours le Vietnam comme un partenaire économique important en Asie du Sud-Est, saluant la croissance économique impressionnante du pays. Il a indiqué que la Grèce souhaitait développer la coopération, notamment dans les domaines du transport maritime, de la logistique et des exportations de produits agricoles. Il a déclaré que les entreprises grecques étaient prêtes à partager leur expertise avec le Vietnam dans les domaines du transport maritime, de la construction navale et de la formation des marins.

Actuellement, la Grèce occupe la première place mondiale dans le domaine du transport maritime, avec plus de 4.500 navires marchands, représentant environ 20% de la flotte commerciale mondiale. Elle possède également une expérience pratique dans la construction navale, la réparation de navires et les services logistiques associés.

Lê Manh Hùng a exprimé l’espoir que les deux parties renforceraient leur coopération, notamment à travers le transfert de technologies dans la construction navale et l’exploitation de systèmes portuaires intelligents, afin d’améliorer la compétitivité du secteur maritime vietnamien.

Par ailleurs, il a affirmé être disposé à coopérer avec la partie grecque pour élargir les exportations agricoles des deux pays et importer des technologies grecques avancées au service de la production agroalimentaire vietnamienne. Il a également proposé que la Grèce, en tant que membre de l’UE, plaide auprès de la Commission européenne en faveur d’une levée rapide du "carton jaune" imposé aux produits halieutiques vietnamiens.

Lors de la rencontre, les deux parties ont également convenu de renforcer dans les temps à venir les échanges de délégations à tous les niveaux afin de porter les relations commerciales bilatérales à un nouveau palier.

VNA/CVN