Bond de 17,1% des exportations agro-sylvo-halieutiques

Le secteur agro-sylvo-halieutique du Vietnam a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation estimé à 11,3 milliards de dollars au cours des deux premiers mois de 2026, soit une progression de 17,1% par rapport à la même période de 2025.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Selon les données du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, pour le seul mois de février, les expéditions ont généré 4,71 milliards de dollars, en baisse de 28,4% par rapport au mois précédent mais en hausse de 1,9% en glissement annuel.

Parmi eux, les produits agricoles ont réalisé un chiffre d’affaires de 6,09 milliards de dollars, en hausse de 17,1%. Le secteur de l'aquaculture a affiché une croissance de 23,3% pour atteindre 1,76 milliard de dollars, tandis que les produits forestiers ont progressé de 7,4% pour s’établir à 2,82 milliards de dollars. Les exportations de produits de l’élevage ont atteint 140,7 millions de dollars, en forte hausse de 84,3%, tandis que les intrants de production ont augmenté de 51,7% et le sel de 69% par rapport à la même période de l’année dernière.

Sur le plan géographique, l'Asie est restée la principale destination des exportations agro-sylvo-halieutiques vietnamiennes, représentant 45,5% des parts de marché. Les Amériques et l'Europe ont suivi avec respectivement 21% et 15,7%.

Par marché, la Chine est demeurée le premier débouché, représentant 22,9% de la valeur totale des exportations agro-sylvo-halieutiques du Vietnam, suivie par les États-Unis (18,7%) et le Japon (7,2%).

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, ces résultats positifs observés au cours des deux premiers mois de l’année témoignent d’un signal de reprise du marché et créent une base favorable pour atteindre l’objectif d’exportations de 73 à 75 milliards de dollars en 2026.

Afin de soutenir les exportations dans un contexte géopolitique complexe susceptible d’affecter le transport, les paiements et les flux commerciaux mondiaux, le secteur s’emploie à renforcer ses capacités de prévision et à élaborer des scénarios de réponse aux fluctuations du commerce international.

Pour la production, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement met l’accent sur le renforcement de la gestion de la production selon les chaînes de valeur et sur le développement des liens entre production, prétraitement, transformation et consommation.

Parallèlement, le ministère encourage les entreprises à investir dans l’innovation technologique et la transformation profonde afin d’accroître la valeur des produits et de réduire progressivement la dépendance aux exportations de produits bruts.

VNA/CVN