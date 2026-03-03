Vietnam - Grèce : renforcement de la coopération parlementaire et économique

Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Nguyên Duc Hai, s'est entretenu lundi 2 février à Hanoï avec le premier vice-président du Parlement hellénique, Ioannis Plakiotakis, en visite officielle au Vietnam.

Nguyên Duc Hai a exprimé sa conviction que cette visite contribuerait à dynamiser la coopération entre les deux organes législatifs et les deux nations. Il a souligné que, malgré l’éloignement géographique, le Vietnam et la Grèce partageaient des similitudes profondes, notamment une histoire héroïque, une culture millénaire et des positions stratégiques clés dans leurs régions respectives, les Balkans et l’Asie du Sud-Est.

Il a souligné le souhait du Vietnam de renforcer ses liens avec l'Union européenne (UE), comptant sur la Grèce pour appuyer ce processus. Il a salué le fait que 21 des 27 membres de l'UE aient ratifié l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA), appelant le Parlement grec à encourager les États restants à faire de même.

Il a également appelé à un appui en faveur d’une levée rapide par la Commission européenne du "carton jaune" relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) frappant les exportations vietnamiennes de produits aquatiques.

Il a plaidé pour un renforcement des activités de promotion du commerce, de l’investissement et de la coopération dans des domaines à fort potentiel. Il a évoqué la possibilité d’élargir la collaboration dans les secteurs du travail, des produits pharmaceutiques et d’étudier l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre le Vietnam et la Grèce.

Concernant la coopération interparlementaire, il a proposé aux deux parties de poursuivre une coordination étroite et soutiennent leurs initiatives respectives dans les forums multilatéraux et internationaux, notamment l’Union interparlementaire (UIP) et la Réunion Asie-Europe (ASEP).

Il a exprimé le souhait que le Parlement grec continue de soutenir les positions de l’ASEAN et du Vietnam sur la Mer Orientale, notamment en matière de garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, ainsi que de règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Pour sa part, Ioannis Plakiotakis a salué les évolutions positives des relations d’amitié traditionnelle et de coopération fructueuse entre les deux pays et leurs organes législatifs. Il a affirmé que le Vietnam constitue l’un des partenaires les plus importants de la Grèce en Asie du Sud-Est et a exprimé le souhait de promouvoir de manière globale la coopération bilatérale, tant au niveau parlementaire que gouvernemental, afin de hisser les relations à un niveau supérieur.

Il a hautement apprécié les efforts du Vietnam en matière de diversification et de modernisation de son économie.

Estimant que les deux parties disposent encore d’importantes marges de progression, Ioannis Plakiotakis a souligné que la mise en œuvre efficace de l’EVFTA constituerait un levier essentiel pour dynamiser la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine commercial.

Il a enfin exprimé le souhait de renforcer la coopération dans des secteurs prometteurs tels que les infrastructures, la formation des ressources humaines et la logistique, se déclarant convaincu qu’une coopération étroite entre les deux organes législatifs créera un socle solide pour approfondir davantage les relations entre les deux pays, dans un esprit d’efficacité et de durabilité.

