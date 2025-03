Balade en France et Francophonie : Une immersion culturelle et gastronomique à Hanoï

Suite au succès de ses quatre précédentes éditions en 2018, 2020, 2023 et 2024, le plus grand festival gastronomique français au Vietnam revient dans la capitale vietnamienne, avec le soutien du comité populaire de Hanoï, et se tiendra dans le parc Thông Nhât du 28 au 30 mars. Cette édition revêt une importance particulière en s’associant, pour la première fois, à la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars).

Photo : Hông Anh/CVN

Cette édition inédite marque une étape historique en réunissant l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï (GADIF) autour de l’un des plus grands festivals français au Vietnam.

Dans le sillage d’une année exceptionnelle, marquée notamment par la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au XIXe Sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts le 4 octobre 2024 et au salon Francotech, cette collaboration innovante permet de conjuguer les savoir-faire et les initiatives culturelles et éducatives de partenaires institutionnels de renom. Elle symbolise une volonté commune de créer des ponts entre les cultures et de mettre en valeur la diversité du monde francophone dans un cadre festif et convivial.

Faire rayonner la France et la Francophonie

Avec près de 80 stands installés dans le parc Thông Nhât, cette nouvelle édition s’adresse particulièrement à la jeunesse et aux familles hanoïennes, en leur proposant trois expériences phares : la 3e course de la Francophonie, la découverte des produits français et des pays francophones, ainsi qu’un salon de l’orientation francophone. Ce dernier permettra aux jeunes d’identifier des parcours universitaires en langue française sous le slogan "Je m’éduque, donc j’agis", thème retenu par l’OIF pour l’année 2025.

Photo : BTC/CVN

Selon le président du GADIF, Pierre Du Ville, cette association inédite de "deux événements auparavant séparés" - une balade autour des produits français et, d’autre part, une course et un salon de l’orientation francophone - "trouve une vraie synergie dans ce dialogue avec la jeunesse hanoïenne le temps d’un week-end autour de la Francophonie, dans un esprit de sport, de fête et d’amitié entre les pays francophones".

Pour sa part, l’ambassadeur de France, Olivier Brochet, souligne que "Balade en France et en Francophonie" sera aussi l’occasion de "montrer l’importance de la francophonie pour le Vietnam". Cela se traduira concrètement par la présence de différentes associations et ambassades francophones aux côtés des stands traditionnels du festival. Cette année, Opal, relevant du groupe Openasia, continue d’être aux côtés de l’ambassade de France dans l’organisation de cet évènement, avec toujours le soutien du ministère français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour son stand phare "Taste France", sans oublier ainsi le soutien précieux des sponsors et partenaires, notamment Taste France, VPbank, Blue Whale, Naviphar, Openasia, Canifa.

Photo : Hông Anh/CVN

Un riche éventail d’activités

Les Hanoïens et les visiteurs auront l’opportunité de redécouvrir les ingrédients du succès de l’édition 2024. Un marché français, rassemblant plus de quarante stands, les plongera dans le patrimoine agricole et alimentaire de la France sous la bannière "Taste France". Des animations de dégustation et des démonstrations culinaires orchestrées par des chefs permettront à chacun de savourer les produits emblématiques de la gastronomie française : fromages, charcuteries, produits laitiers, chocolats, pains, fruits, vins et spiritueux. Le chef Zach Truong, expert en cuisine asiatique et fusion, alliant tradition et innovation, animera des Cooking Shows captivants.

Les visiteurs pourront également découvrir la fusion des cuisines française et vietnamienne à travers trois recettes originales : une salade de pommes françaises, fromage, miel et pistaches ; des frites accompagnées de charcuterie française et de fromage fondu ; et des nems aux pommes françaises et à la chair de crabe. Le festival mettra ainsi en lumière la diversité et la richesse de la cuisine française, et de ses terroirs.

Le savoir-faire français sera aussi représenté dans plusieurs secteurs, notamment l’automobile, le tourisme et l’éducation. De nombreux quiz sur la France et la coopération franco-vietnamienne seront proposés au stand de l’ambassade.

Photo : BTC/CVN

Le sport aura également une place centrale, avec l’organisation de la 3e course de la Francophonie autour du lac du parc Thông Nhât. Ce moment de convivialité sportive renforcera les liens entre la communauté francophone et les francophiles du Vietnam.

Par ailleurs, les universités de Hanoï présenteront leurs formations en français, illustrant le dynamisme de la jeunesse estudiantine. Un forum de l’emploi offrira aux étudiants et jeunes diplômés une occasion privilégiée de rencontrer des recruteurs. Ce rendez-vous incontournable, en complément des échanges sur les cursus universitaires, mettra en avant l’employabilité des jeunes francophones et les perspectives professionnelles qu’offre la maîtrise du français.

Enfin, une programmation musicale exceptionnelle viendra enrichir l’expérience, proposant aux visiteurs une véritable immersion en Francophonie. Deux temps forts rythmeront le festival, vendredi 28 et samedi soir 29 mars, avec des performances d’artistes tels que Thanh Tu & Étienne, Sophie de Quay, Hà Myo, Bùi Công Nam & Kay Trân, Mac Mai Suong, sans oublier les prestations très attendues des élèves des établissements francophones de Hanoï.

Hông Anh/CVN