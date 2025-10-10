Hanoï, escale automnale envoûtante au cœur de l’Asie

Profitant de ses atouts uniques, Hanoï transforme l’automne en une “spécialité” touristique distinctive, créant ainsi une attraction particulière qui séduit les voyageurs du monde entier.

Photo : VNA/CVN

La capitale millénaire du Vietnam se distingue comme une destination exceptionnelle pour observer les plus belles feuilles d’automne en Asie. Un mélange de paysages enchanteurs et d’expériences culturelles riches qui attirent les voyageurs du monde entier.

La ville se classe parmi les cinq meilleures destinations d’Asie pour admirer les feuilles d’automne, selon le magazine Time Out. Si Kyoto (Japon), l’île de Nami (République de Corée) ou Jiuzhaigou (Chine) sont également citées pour la beauté de leurs paysages automnaux, cette saison à Hanoï a un charme distinctif qui repose sur l’équilibre parfait entre nature et culture.

Le lac Hoàn Kiêm (Épée restituée), avec ses rangées d’arbres qui se parent de couleurs chaudes, devient un lieu emblématique où l’air frais de l’automne contraste avec les teintes dorées et rouges des feuilles. Les rues Phan Dinh Phùng, Hoàng Diêu, la route Thanh Niên… sont prisées des photographes qui capturent la beauté tranquille de la ville en cette saison.

Photo : VNA/CVN

Mais au-delà de ses paysages, l’automne est également marqué par une riche tradition culturelle. Le Tết Trung Thu (Fête de la mi-automne) est un moment clé à l’occasion duquel la ville se pare de lanternes multicolores, et devient le théâtre de danses de lion et de dégustations de gâteaux de lune traditionnels. Ces moments uniques renforcent l’atmosphère magique de la saison.

Une cuisine automnale savoureuse

Lors de la campagne “Touche l’automne à Hanoï”, organisée par le Comité populaire mubicipal et Vietnam Airlines, le vice-président du comité, Nguyên Manh Quyên, a souligné : “Nous voulons faire rayonner la ville à l’international et offrir à tous l’opportunité de vivre un automne inoubliable à Hanoï”. Cette initiative vise à renforcer l’image de a ville comme une destination à la fois dynamique et profondément ancrée dans ses traditions.

L’automne à Hanoï ne se limite pas à ses paysages et à sa culture : il se vit aussi à travers ses saveurs. La saison est l’occasion de goûter à des spécialités typiques de la région, comme le cốm, ce jeune riz gluant récolté à l’automne, au goût doux et légèrement sucré. Utilisé dans de nombreux plats, le cốm est une véritable invitation à découvrir la richesse culinaire de la ville. Que ce soit en dessert ou en accompagnement, il symbolise parfaitement l’automne hanoïen.

Photo : VNA/CVN

Hà Văn Siêu, vice-directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a également évoqué l’importance de ces événements culturels et gastronomiques pour attirer davantage de visiteurs : “Touche l’automne à Hanoï est une initiative précieuse pour valoriser notre patrimoine tout en mettant en avant l’hospitalité et la chaleur de la ville”.

En plus du cốm, la saison est propice à découvrir d’autres spécialités telles que des fruits sấu (pancovier) aux saveurs acidulées, et des plats de rue chauds et réconfortants parfaits en cette période de journées fraîches. Les rues deviennent un véritable festin pour les sens.

Hanoï offre une expérience unique à chaque automne, où l’on peut savourer la beauté des paysages tout en se plongeant dans une culture riche et une cuisine délicieuse. La ville s’impose ainsi comme une destination incontournable pour ceux qui souhaitent découvrir l’automne sous un autre angle, entre nature, tradition et saveurs. Il n’est donc pas surprenant que cette capitale millénaire figure parmi les meilleures destinations d’Asie pour observer les feuilles d’automne.

Hoàng Lan/CVN