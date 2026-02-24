Hanoï et l'incroyable envolée de 103% des recherches de vols britanniques

Malgré une distance de plusieurs milliers de kilomètres et près d’une demi-journée de vol, Hanoï s’impose, de manière inattendue, parmi les destinations les plus recherchées par les voyageurs britanniques en quête d’"échappée au soleil".

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Face à des semaines de pluies persistantes et d’humidité au Royaume-Uni, de nombreux Britanniques scrutent les destinations ensoleillées. Selon le Daily Mail, alors même que l’Europe regorge de stations baignées de soleil, c’est la capitale vietnamienne qui enregistre une envolée spectaculaire des recherches.

Les données de la plateforme de voyages Kayak indiquent que les recherches de vols vers Hanoï pour la période février-mars ont progressé de 103% par rapport à la même période l’an dernier chez les internautes britanniques.

D’après les médias britanniques, la capitale vietnamienne affiche à cette période une température moyenne d’environ 24°C, nettement plus clémente que celle observée au Royaume-Uni. Hanoï est par ailleurs réputée pour figurer parmi les villes au coût de la vie le plus abordable au monde.

Selon les données de la plateforme en ligne Numbeo, une bière locale à Hanoï coûte environ 25.000 dôngs, un soda près de 12.000 dôngs, tandis qu’un repas complet de trois plats pour deux personnes revient en moyenne à 800.000 dôngs (soit environ 22,9 euros).

Le coût du transport aérien demeure également attractif, notamment en cas de réservation anticipée : les tarifs actuels sont inférieurs d’environ 450 euros à ceux pratiqués en mars.

Le journaliste spécialisé dans le voyage Hugo Brown a récemment confié dans le Daily Mail avoir dépensé seulement 19,60 euros (moins de 700.000 dôngs) pour une journée à Hanoï, incluant une nuit d’hébergement ainsi que trois repas avec boissons.

À l’inverse, certaines destinations hivernales traditionnelles, plus proches du Royaume-Uni, enregistrent un léger recul d’intérêt. Ainsi, les recherches vers Arrecife, sur l’île de Lanzarote, ont diminué de 11%.

En revanche, des destinations plus lointaines gagnent en attractivité : Colombo affiche une hausse de 20 % des recherches sur un an, tandis que Cancun progresse de 14%.

Rachel Mumford, experte voyage chez Kayak, observe que les données de recherche montrent que les Britanniques sont prêts à parcourir de plus longues distances pour trouver le soleil, mais le facteur coût demeure déterminant dans la décision de réservation.

Selon elle, Hanoï retient particulièrement l’attention grâce à la combinaison d’un climat chaud et stable et d’un niveau de dépenses quotidiennes modéré. Le Vietnam se distingue en offrant la sensation d’un voyage long-courrier tout en restant financièrement très accessible, grâce à un coût de la vie peu élevé, souligne-t-elle.

Câm Sa / CVN