L'Argentine et le Vietnam devraient élargir leur coopération économique

Photo : Ministère argentin des Affaires étrangères/VNA/CVN

La cheffe de la diplomatie argentine a déclaré que son pays s'efforçait d'accélérer la réforme du Marché commun du Sud (MERCOSUR) vers l'ouverture du marché et la négociation d'accords de libre-échange (ALE) avec d'autres pays, dont le Vietnam.

L'Argentine s'efforcera également de promouvoir les négociations et la signature d'un accord de non-double imposition avec le Vietnam, a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que son pays continuerait à partager ses expériences et technologies avec le Vietnam dans le domaine de l'agriculture de haute technologie, en particulier la production de riz et la culture de certains types de plantes.

L'Argentine espère promouvoir les projets de coopération par satellite au service de la culture et élargir la coopération en matière de défense en signant un protocole d'accord dans ce domaine avec le Vietnam, qui couvre le domaine du déminage, a-t-elle indiqué.

Pour sa part, l'ambassadrice Ngô Minh Nguyêt a salué les récentes nouvelles politiques économiques de l'Argentine, estimant que l'expansion économique profiterait aux deux pays.

Elle a révélé que le Premier ministre Pham Minh Chinh envisageait d'effectuer une visite officielle en Argentine cette année.

Elle a remercié la ministre argentine Diana Mondino pour ses nombreuses déclarations positives soutenant le Vietnam et l'Indonésie dans les négociations avec le MERCOSUR pour un ALE lors du sommet du bloc au Paraguay.

Elle a déclaré espérer que les deux pays négocieraient et signeraient un accord bilatéral de non-double imposition et organiseraient cette année la 8e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale et la Consultation politique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères.

Le Vietnam est un partenaire commercial stratégique de l'Argentine, avec un commerce bilatéral atteignant 3,5 milliards d'USD l'année dernière et des exportations vietnamiennes atteignant 1,4 milliard d'USD.

VNA/CVN