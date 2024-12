Hanoï au cœur des priorités nationales : le président de l'AN fixe le cap

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, qui a assisté à la séance d'ouverture de la 20 session du 16 e Conseil populaire de Hanoi du mandat 2021 - 2026, a exhorté la capitale à adopter une approche plus radicale dans sa restructuration économique associée au renouvellement du modèle de croissance, à concentrer les ressources sur la mise en œuvre des percées stratégiques, à éliminer les obstacles en matière d'institutions, de infrastructures et de capital humain.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

La ville doit mettre en œuvre de manière proactive la Loi sur la capitale avec des mécanismes et des politiques spécifiques pour son développement plus vigoureux, a déclaré le président de l’AN. Il a aussi demandé à la ville de s’attacher à l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti ; d’encourager les cadres dotés d'un esprit d'innovation, qui osent penser, osent faire et osent assumer la responsabilité pour les intérêts communs ; de préparer les élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des représentants des Conseils populaires à tous les niveaux du mandat 2026-2031.

La ville doit achever rapidement le bilan de la résolution N°18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique", a insisté le dirigeant.

Il a également appelé Hanoï à concentrer ses efforts sur l'optimisation de l'utilisation des ressources, en particulier en développant des infrastructures modernes et intelligentes, en luttant contre la corruption et le gaspillage et en maximisant le potentiel pour stimuler le développement économique.

Le Conseil populaire de Hanoï doit promouvoir l'esprit d'innovation dans ses activités et servir d'exemple pour les conseils populaires des autres localités. Il doit également renforcer la qualité de ses décisions, être à l'écoute des gens et donner suite à leurs préoccupations.

Soulignant l'importance cruciale de la réussite de Hanoï, non seulement pour la capitale elle-même mais également pour l'ensemble du pays, il a appelé les autorités et les habitants à redoubler d'efforts pour faire de Hanoï une ville toujours plus moderne et prospère, contribuant ainsi au développement global du Vietnam.

Cette session du 16e Conseil populaire de Hanoi du mandat 2021 - 2026 se clôturera le 12 décembre.

VNA/CVN