Hanoï comptera cinq arrondissements urbains supplémentaires d'ici 2025

>> Le réseau de transports cherche à répondre à l’urbanisation

>> Nécessité de verdir Hanoï

>> D'ici 2025, le taux d'urbanisation devrait atteindre au moins 45%

>> Les transports intelligents devraient contribuer à relever les défis de l'urbanisation

Ces districts seront examinés sur la base des normes des unités administratives. S'ils ne répondent pas aux critères nécessaires, des plans doivent être élaborés pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences en matière de taille de la population et de superficie naturelle.

Photo : VNA/CVN

Parmi les cinq districts, Dông Anh est le plus grand, couvrant plus de 180 km² avec une population d'environ 380.000 habitants, dont 23 communes et un bourg.

Gia Lâm suit avec une superficie de près de 115 km², une population de 280.000 habitants, 20 communes et deux bourgs.

Hoài Duc a une superficie de 82 km² et une population de plus de 230 000 habitants, composée de 19 communes et d'un bourg.

Dan Phuong s'étend sur plus de 77 km² avec une population de plus de 174.000 habitants, comprenant 15 communes et un bourg.

Thanh Tri est la plus petite, avec une superficie de plus de 63 km² et une population de plus de 200.000 habitants, comprenant 15 communes et un bourg.

Dông Anh et Gia Lâm ont été chargés de travailler avec le Département des affaires intérieures de Hanoi et les unités concernées pour finaliser les documents de proposition et collaborer avec les ministères et les agences pour l'évaluation. Ils ont pour objectif de soumettre la proposition au Comité permanent de l'Assemblée nationale pour approbation au quatrième trimestre 2024 ou au premier trimestre 2025.

En attendant, Thanh Tri et Hoài Duc sont chargés de coordonner activement avec les départements et les secteurs, en fournissant des documents et des données pour évaluer les critères. À partir de là, ils peuvent élaborer des solutions pour accélérer l'achèvement des critères et soumettre la proposition au Comité permanent de l'Assemblée nationale pour approbation au quatrième trimestre 2025.

Auparavant, les propositions de transformation de Dông Anh et Gia Lâm en arrondissements urbains avaient été approuvées par le Conseil populaire de Hanoï en 2023. Elles devaient être soumises au gouvernement et au Comité permanent de l'Assemblée nationale d'ici la fin de 2023, mais ont été retardées.

Photo : VNA/CVN

Hanoï est passée de ses quatre arrondissements urbains centraux d'origine - Ba Dinh, Hoàn Kiêm, Dông Da, Hai Bà Trung - à 12 arrondissements urbains, avec l'ajout de Bac Tu Liêm, Nam Tu Liêm, Câu Giây, Hà Dông, Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hô et Thanh Xuân.

Selon la réglementation, les villes administrées par le gouvernement central doivent avoir un ratio d’arrondissements urbains d'au moins 60% du nombre total d'unités administratives au niveau du district. Sur la base de ces critères, Hanoï a besoin d'au moins 18 arrondissements urbains, mais actuellement, elle n'en compte que 12, un chef-lieu et 17 districts (ce qui correspond à 43% des unités administratives urbaines).

VNA/CVN