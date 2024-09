Hanoï propose de créer un Centre des services de l'administration publique

Le Centre de services de l'administration publique de Hanoï éliminera les "goulots d'étranglement" et résoudra les "congestions" dans le traitement des procédures administratives du foncier, de l'investissement, de la planification et de la construction.

Le Comité populaire de Hanoï vient de soumettre une proposition au Conseil populaire de Hanoï concernant l'approbation d’un projet pilote et la création du Centre de services de l'administration publique de la ville de Hanoï.

Depuis le 10 octobre 2023, le Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm met en œuvre un projet pilote selon lequel le Centre de services de l’administration publique du quartier Trân Hung Dao a reçu et restitué les résultats des procédures administratives générales des Comités populaires de trois quartiers : Trân Hung Dao, Cua Nam et Hàng Trông.

Par la suite, l’arrondissement de Hoàn Kiêm a continué depuis le 15 avril 2024 à déployer le Centre de services administratifs publics N°2 dans le quartier Hàng Ma (regroupant les guichets uniques des trois quartiers Hàng Ma, Hàng Bô et Cua Dông) et le Centre de services d’administration publique N°3 dans le quartier de Chuong Duong (regroupant les guichets uniques des deux quartiers de Chuong Duong et Phuc Tân).

Cette phase préliminaire de réception et de traitement des procédures administratives dans ces trois Centres de services administratifs publics du district de Hoàn Kiêm a obtenu des résultats remarquables.

Ces centres traitent simultanément un grand nombre de documents, évitant aux habitants, entreprises et organisations d’avoir à attendre longtemps, puisque les responsables des services reçoivent, transmettent, gèrent et restituent les résultats immédiatement, formant un mécanisme de circulation et de résolution numérique des documents et favorisant la restitution des résultats aux citoyens par voie électronique.

Ces centres mis en service à titre d’expérimentation ont permis au Comité populaire de Hanoï d’affirmer : la mise en œuvre pilote du modèle de centre de services de l'administration publique de la ville de Hanoï est une étape incontournable, sur la base des résultats obtenus avec le modèle du "guichet unique moderne" visant à améliorer la qualité du traitement des procédures administratives, au service des habitants et entreprises dans le nouveau contexte.

Selon le Comité populaire de Hanoï, la ville dispose actuellement de 677 guichets uniques situés à des endroits pratiques pour recevoir et renvoyer les résultats, ce qui facilite l'accès aux personnes.

Le taux de dossiers classés à temps et avant la date limite augmente d'année en année, améliorant le niveau de satisfaction des gens.

La mise en valeur de ce modèle de Centre de services de l'administration publique vise à contribuer à surmonter les limites et les insuffisances du modèle "traditionnel" de guichet unique telles que : le manque d'indépendance, la pénurie (à l’échelle municipale) d'agences spécialisées dotées de toutes les fonctions, tâches, pouvoirs et outils pour coordonner, suivre et contrôler la réception et le règlement des procédures administratives de manière ouverte et transparente, et l’insuffisance du niveau de satisfaction des organisations et des individus.

Application de la numérisation

Les autorités de Hanoï ont confirmé que l'établissement pilote du Centre de services de l'administration publique de Hanoï, en tant qu’agence spécialisée dans la réception et la restitution des résultats des procédures administratives, suit les tendances internationales, régionales et nationales. Il s'agit d'une amélioration globale découlant d'exigences pratiques, basée sur les résultats obtenus, les leçons tirées de la création de centres d'administration publique pilotes dans certains quartiers de la ville et sur la base du dépassement des lacunes et des limites des modèles de centres de services administratifs publics en cours de mise en œuvre dans les provinces et les villes du pays.

Sur la base des leçons tirées du modèle du Centre d'administration publique des provinces de Quang Ninh et Bac Ninh et du modèle du centre d'administration publique relevant des Services municipaux et provinciaux ainsi que des Comités populaires de 56 provinces et villes, le Centre de services de l'administration publique de Hanoï sera établi comme un modèle global visant à surmonter les lacunes et les limites des modèles déployés dans les localités à travers le pays. Avec une indépendance organisationnelle et une forte application des technologies de l'information et des processus de numérisation, le modèle du Centre de services de l'administration publique de la capitale contribuera à améliorer la qualité des services publics et à renforcer le professionnalisme et l'efficacité dans le traitement des procédures administratives.

Plus précisément, le centre professionnalisera les processus et améliorera la productivité. À Hanoï, le processus de réception et de traitement des documents d'identification est entièrement numérisé, de la réception à la restitution des résultats, ce qui permet d'optimiser le temps et les efforts. Ce processus est automatisé et interconnecté entre les Services municipaux et les Comités populaires à tous les niveaux, garantissant un suivi et une résolution rapides et transparents des procédures administratives. Cela fera une différence par rapport au processus du Centre d'administration publique de nombreuses autres provinces et villes. Hanoï promeut l’application des technologies de l’information et de la numérisation. Le modèle de Hanoï met l'accent sur l'application des technologies de l'information et la numérisation de l'ensemble du processus de réception et de traitement des documents.

La capitale optimise la portée de la réception des procédures administratives avec une seule porte de réception des documents de procédure administrative et des services publics, indépendamment des "frontières administratives". Le nouveau centre réduira le nombre des guichets uniques dans les agences de l'État, en garantissant que chaque citoyen puisse accéder aux services publics fournis dans un rayon de moins de 30 minutes ou dans un rayon de 5 km maximum, 24h/24 et 7j/7. Le nouveau centre augmentera l'accessibilité et facilitera la réalisation des procédures administratives et des services publics par les organisations et les particuliers, notamment pour les personnes ayant de faibles compétences en technologies de l'information.

Hanoï estime que la création du Centre réduira le nombre de fonctionnaires et d'employés publics recevant et restituant les résultats des procédures administratives aux guichets uniques, économisant ainsi plus de 13,3 milliards de dôngs/mois sur le budget de l'État en salaires, avantages sociaux et autres frais afférents.

