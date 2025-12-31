Hanoï accueillera la 6e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN en janvier

La 6 e réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN (ADGMIN) se tiendra du 12 au 16 janvier 2026 à Hanoï, a fait savoir mercredi 31 décembre la directrice adjointe du Département de la coopération internationale relevant du ministère des Sciences et des Technologies, Lê Thi Viêt Lâm.

La responsable a fait savoir à la presse à Hanoï que l’ADGMIN est le mécanisme de coopération de plus haut niveau de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le secteur numérique.

Organisée chaque année à tour de rôle par les États membres de l’ASEAN, cette réunion joue un rôle essentiel dans la définition des orientations stratégiques, l’élaboration des politiques et la promotion de la coopération numérique au sein de l’ASEAN, tout en renforçant la collaboration avec les partenaires et les organisations internationales dans un contexte de transformation numérique et économique rapide à l’échelle mondiale.

En tant que membre de l’ASEAN, le Vietnam accueillera la réunion en 2026, réaffirmant ainsi son rôle proactif, actif et responsable dans la coopération numérique régionale, a déclaré un responsable.

L’événement devrait attirer environ 300 délégués nationaux et internationaux, parmi lesquels des dirigeants du gouvernement vietnamien, des ministres, des vice-ministres et de hauts fonctionnaires chargés des affaires numériques des 11 États membres de l’ASEAN, le secrétaire général de l’ASEAN et des représentants du Secrétariat de l’ASEAN.

Des responsables des autorités numériques des partenaires de dialogue de l’ASEAN, tels que la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Inde, la Russie et les États-Unis, sont également attendus, ainsi que de hauts représentants d’organisations internationales et régionales, notamment les Nations unies, l’Union européenne et l’Union internationale des télécommunications.

La réunion se tiendra sous le thème "L’ASEAN adaptative : de la connectivité infrastructurelle à la connectivité intelligente", reflétant l’orientation de la coopération numérique du bloc dans une nouvelle phase de développement. Celle-ci va au-delà du simple développement des infrastructures de connectivité pour s’appuyer sur les données, l’intelligence artificielle, les technologies émergentes et les systèmes intelligents.

Lors de cette réunion, les ministres discuteront de la transition des modèles de connectivité traditionnels vers une connectivité intelligente, en mettant l’accent sur les données, l’IA, l’innovation, la gouvernance numérique, le développement des compétences numériques et les objectifs de développement socio-économique durable de l’ASEAN.

Du 12 au 14 janvier, des réunions des hauts responsables numériques de l’ASEAN, des sessions avec les partenaires de dialogue, des discussions thématiques et des événements parallèles se tiendront.

La cérémonie d’ouverture officielle, la réunion des ministres du Numérique de l’ASEAN, les réunions ministérielles ASEAN-partenaires de dialogue et une réception officielle, combinées à la remise des Prix numériques de l’ASEAN 2026, auront lieu le 15 janvier. Les réunions ministérielles avec les partenaires et le Conseil consultatif des entreprises de l’ASEAN se poursuivront le 16 janvier, date à laquelle sera annoncé le Plan directeur numérique de l’ASEAN 2026-2030.

Selon Lê Thi Viêt Lâm, la réunion sera marquée par plusieurs temps forts. Ce sera la première fois que le Timor-Leste y participera en tant que membre à part entière de l’ASEAN. Le dialogue ministériel devrait réunir un decrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du numérique et des technologies émergentes, qui apportera une perspective mondiale sur les technologies numériques, l’intelligence artificielle et les tendances en matière de gouvernance numérique.

La finale et la remise des prix des ASEAN Digital Awards, une initiative annuelle récompensant les solutions et initiatives numériques exceptionnelles, se tiendront à Hanoï. La cérémonie de lancement du Plan directeur numérique de l’ASEAN 2026-2030 définira les grandes orientations du développement numérique régional pour la période à venir. Par ailleurs, une vitrine des technologies numériques sera organisée, présentant des produits et des applications illustrant les tendances numériques émergentes dans la région.

