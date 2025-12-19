Le cadre national des qualifications du Vietnam reconnu par l’ASEAN

Le cadre national des qualifications du Vietnam a été officiellement reconnu comme conforme aux normes régionales après que les États membres de l’ASEAN ont approuvé à l’unanimité le rapport de référence du pays.

>> Le PM appelle les professionnels de la santé à répondre aux qualifications et à l’éthique professionnelles

>> Règlement de coordination des activités des organismes participant à la coopération au sein de l’ASEAN

>> Le Vietnam célèbre ses 30 ans dans l’ASEAN, son rôle régional et sa vision

Photo : VGP/CVN

La reconnaissance marque une étape importante dans l’intégration du système éducatif vietnamien et la reconnaissance transfrontalière des qualifications.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a annoncé vendredi 19 décembre que le Cadre national des qualifications (CNQ) du Vietnam a été officiellement intégré au Cadre de référence des qualifications de l’ASEAN (AQRF, pour ASEAN qualifications reference framework), confirmant ainsi sa compatibilité avec les normes régionales pour les systèmes d’éducation et de formation.

L’élaboration du rapport de référence a débuté en 2020, suite à une décision gouvernementale approuvant la mise en œuvre du CNQ.

Au cours de ce processus, le Vietnam a mis à jour les normes de ses programmes de formation nationaux et les référentiels de ses établissements d’enseignement supérieur, établissant progressivement un cadre cohérent, transparent et garantissant la qualité de son système éducatif.

Un consensus sur le rapport de référence vietnamien a été trouvé lors de la 15e réunion du Comité du Cadre de référence des qualifications de l’ASEAN, le 24 octobre 2025. Grâce à ce résultat, le Vietnam devient le cinquième des onze États membres de l’ASEAN à achever le processus d’intégration, après la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et la Malaisie.

Ce résultat a été officialisé par une décision ministérielle du 1er décembre 2025, accompagnée de la publication électronique du rapport de référence, qui fournit le cadre juridique et technique nécessaire à sa mise en œuvre.

Selon Dang Van Huân, directeur adjoint du Département de l’enseignement supérieur, le rapport offre un panorama complet du système éducatif vietnamien, notamment des mécanismes d’assurance qualité dans l’enseignement professionnel et supérieur, et situe les niveaux de qualification vietnamiens par rapport aux normes régionales.

Le responsable a précisé que ce cadre favoriserait la reconnaissance mutuelle des qualifications, la formation tout au long de la vie, la reconnaissance d’autres services d’apprentissage et l’amélioration de la qualité de l’éducation.

Le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, a déclaré que la reconnaissance par l’ASEAN contribuera à faciliter les transferts de crédits, à élargir les perspectives d’emploi et à renforcer la compétitivité de la main-d’œuvre vietnamienne, dans un contexte de mobilité accrue au sein de la région.

Cette reconnaissance devrait également permettre au Vietnam d’harmoniser son système de qualifications avec ceux d’autres régions, de participer aux conventions internationales et d’étendre la reconnaissance mondiale des diplômes et certificats vietnamiens, a-t-il souligné.

Le Vietnam prévoit de poursuivre sa collaboration avec les organismes compétents pour diffuser les résultats, mettre à jour régulièrement le rapport de référence et approfondir la coopération internationale, afin de renforcer la position de son système éducatif à l’échelle internationale.

VNA/CVN