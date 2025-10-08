L'ASEAN prévoit de signer un accord sur l'économie numérique en 2026

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) s'apprête à signer l'année prochaine l'Accord-cadre sur l'économie numérique (DEFA), qui devrait doubler l'économie numérique du bloc.

Lors du 14e cycle de négociations du DEFA à Jakarta, en Indonésie, les discussions devraient progresser de 70%.

Lors d'une conférence de presse à Jakarta le 7 octobre, le ministre indonésien de la Coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a révélé que le groupe était en train de rédiger certaines dispositions clés.

Selon Airlangga, l'économie numérique des États membres de l'ASEAN était évaluée à 263 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre environ 1.000 milliards de dollars d'ici 2030. Cependant, avec la mise en œuvre de la DEFA, ce chiffre pourrait potentiellement doubler pour atteindre 2.000 milliards de dollars US.

L'Indonésie devrait rester la première économie numérique de l'ASEAN. Airlangga a indiqué que l'économie numérique du pays devrait atteindre 360 milliards de dollars d'ici 2030, contre 90 milliards de dollars en 2024. Le commerce électronique en constituera le principal pilier, contribuant à hauteur d'environ 150 milliards de dollars d'ici 2030.

Il a ajouté que le comité de négociation s'était mis d'accord sur cinq dispositions prioritaires à finaliser : les services financiers numériques, les transmissions électroniques fondées sur les règles de l'OMC relatives aux exonérations de taxes à l'importation pour les transactions numériques, la non-discrimination des produits numériques, la gestion des câbles sous-marins et la flexibilité des systèmes de paiement électronique.

Lê Quang Lan, directeur de la Direction de l'intégration des marchés au Secrétariat de l'ASEAN, a déclaré que le DEFA revêt une importance capitale pour le Vietnam, car il marque la première participation du pays à un accord global sur l'économie numérique. Cela exige des agences gouvernementales et des entreprises qu'elles accélèrent la transformation numérique et renforcent leur préparation, tant au niveau des cadres juridiques que des infrastructures.

Avec une population de 680 millions d'habitants, le marché des technologies numériques de l'ASEAN est considéré comme l'un des plus dynamiques au monde. Le bloc a entamé les négociations sur le DEFA en 2023, sous la direction de Jakarta. L'ASEAN a affirmé qu'il s'agirait du premier accord régional majeur sur l'économie numérique au monde.

