L'Indonésie, leader de l'ASEAN en matière de transformation numérique

>> Le Vietnam et l’ASEAN : trois décennies de coopération stratégique

>> Le Vietnam, facteur d’unité régionale, selon l’ambassadeur de Singapour

>> Le Vietnam démontre depuis 30 ans son engagement fort en tant que membre actif et responsable de l’ASEAN

>> Le Vietnam, moteur d’un nouvel élan économique pour l’ASEAN

Photo : VNA/CVN

La transformation numérique rapide en Asie du Sud-Est, et plus particulièrement en Indonésie, a soutenu l'ambition de l'ASEAN de devenir la quatrième économie mondiale d'ici 2030, le secteur numérique étant considéré comme un moteur de croissance majeur.

Les experts estiment que l'ASEAN pourrait contribuer jusqu'à 1.000 milliards de dollars à son économie numérique au cours de la prochaine décennie.

Pour exploiter ce potentiel, l'ASEAN a adopté des cadres stratégiques tels que le Plan directeur numérique de l'ASEAN 2025 et l'Accord-cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN (DEFA), visant à porter la valeur de l'économie numérique à 2.000 milliards de dollars d'ici 2030.

L'Indonésie a été pionnière dans ces efforts. En 2023, son Agence centrale des statistiques (BPS) a été désignée par les Nations Unies comme pôle régional du big data et de la science des données en Asie-Pacifique, une initiative qui souligne le leadership de l'Indonésie en matière de statistiques numériques régionales.

Grâce à la BPS, l'Indonésie a piloté des programmes de formation à l'échelle de l'ASEAN et promu les meilleures pratiques en matière de partage de données statistiques entre les agences nationales.

Photo : Antara/CVN

Le ministre indonésien de la Communication et du Numérique, Meutya Hafid, a souligné que la collaboration régionale était essentielle à la transformation numérique de l'ASEAN et que l'Indonésie jouait un rôle central dans la promotion d'un progrès inclusif et durable.

Les réalisations collaboratives entre l’Indonésie et l’ASEAN de 2019 à 2024 ont renforcé l’intégration régionale des données, l’accès numérique, le développement des infrastructures et les cadres réglementaires, jetant les bases d’une économie numérique ASEAN inclusive et compétitive dans les années à venir.

VNA/CVN