ASEAN : Vietnam, partenaire économique le plus dynamique et à fort potentiel de l’Irlande

Le Vietnam apparaît aujourd’hui comme l’un des partenaires économiques les plus dynamiques et prometteurs de l’Irlande au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam s’impose aujourd’hui comme l’un des partenaires économiques les plus dynamiques et prometteurs de l’Irlande au sein de l’ASEAN. Les efforts soutenus du pays en matière de réformes institutionnelles, d’amélioration de l’environnement de l’investissement et des affaires, ainsi que d’intégration économique internationale approfondie, ont permis de poser des bases solides pour attirer des flux d’investissements de haute qualité, renforcer la compétitivité dans le commerce international et concrétiser l’objectif d’une croissance économique élevée et durable dans les décennies à venir.

Cette appréciation a été exprimée par Phyllis Kelly, directrice adjointe du Département de la promotion du commerce et de l’investissement du ministère irlandais des Entreprises, du Tourisme et de l’Emploi, lors du Forum du commerce et de l’investissement Vietnam - Irlande 2025, récemment organisé à Dublin. L’événement était coorganisé par l’Office du commerce du Vietnam au Royaume-Uni (chargé de l’Irlande), en coordination avec l’ambassade du Vietnam en Irlande et Enterprise Ireland, l’agence nationale irlandaise de développement des entreprises.

Marché prioritaire

Selon Pat O’Riordan, directeur en charge de l’ASEAN au sein d’Enterprise Ireland, le Vietnam occupe désormais une place centrale dans la stratégie irlandaise de coopération en Asie du Sud-Est. Le pays est considéré comme un marché prioritaire pour les entreprises irlandaises désireuses d’étendre leur présence régionale, notamment dans les domaines des hautes technologies, de l’innovation, de l’économie verte et du développement durable, en s’appuyant sur le vaste réseau d’accords de libre-échange dont dispose le Vietnam.

De son côté, Lê Dinh Ba, conseiller et représentant commercial du Vietnam au Royaume-Uni (chargé de l’Irlande), a réaffirmé la détermination du Vietnam à poursuivre la libéralisation des échanges, l’ouverture accrue des marchés et l’attraction d’investissements européens de qualité, y compris ceux en provenance d’Irlande. Il a souligné que les énergies renouvelables, la finance verte, la transformation numérique et les industries de haute technologie constituaient des axes prioritaires de coopération bilatérale.

Il a également réaffirmé le rôle de l’Office du commerce du Vietnam dans le soutien aux entreprises des deux pays dans la recherche de partenaires, la connexion des chaînes de valeur et la mise en œuvre de projets de coopération concrets.

Au cours du forum, des entreprises irlandaises ont présenté leurs savoir-faire, partagé leurs expériences et exposé leurs stratégies de coopération sur le marché vietnamien, notamment dans la gestion et le développement d’infrastructures aéroportuaires, les solutions biotechnologiques et de traitement environnemental au service du développement durable, ainsi que les technologies et produits respectueux de l’environnement.

Parallèlement, les entreprises vietnamiennes ont mis en lumière leur potentiel dans des secteurs où le pays dispose d’avantages comparatifs notables, tels que le café, les technologies de l’information, la transformation numérique, le développement de zones industrielles et de haute technologie, ainsi que les politiques incitatives mises en place pour attirer les investissements dans les parcs de haute technologie.

S’inscrivant dans une série d’actions de promotion du commerce et de l’investissement pour 2025, le forum a réuni 50 entreprises en présentiel et 100 autres en ligne, parmi lesquelles figuraient de grandes sociétés irlandaises telles que DAA International, Anabio Technology Limited et Auranta, ainsi que des entreprises vietnamiennes implantées au Royaume-Uni et en Irlande, dont FPT Software London, TT Meridian et Minh Tien Coffee.

