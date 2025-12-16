Le Vietnam célèbre ses 30 ans dans l’ASEAN, son rôle régional et sa vision

Les contributions du Vietnam à la construction et au développement de l’ASEAN au cours des 30 dernières années ont été au cœur d’une conférence internationale organisée mardi 16 décembre à Hanoï, coïncidant avec le 30 e anniversaire de son adhésion au bloc régional.

>> Le Vietnam s'impose comme pôle d'innovation et d'investissement de l'ASEAN

>> Bilan de la participation du Vietnam à l'ASEAN en 2025 et orientations pour 2026

>> Le Vietnam participe au 2ᵉ exercice maritime ASEAN - États-Unis en Indonésie

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni des universitaires, des experts, des représentants d’agences consultatives et d’État, des diplomates et des représentants d’organismes de recherche nationaux et internationaux, offrant ainsi une plateforme académique pour évaluer le rôle du Vietnam dans le développement de l’ASEAN, tout en abordant les nouveaux défis et les perspectives de coopération dans un contexte de mutations mondiales et régionales.

Dans son discours d’ouverture, le président de l’Académie vietnamienne des sciences sociales (VASS), le professeur Lê Van Loi, a souligné le parcours transformateur du Vietnam au sein de l’ASEAN au cours des 30 dernières années.

Depuis son intégration initiale, le Vietnam s’est affirmé comme un membre actif, proactif et responsable, moteur du progrès partagé au sein du bloc. Son influence croissante repose sur des contributions substantielles dans tous les secteurs, renforcées par une stabilité politico-économique intérieure et un rayonnement international grandissant.

Sur le plan socioculturel, l’adhésion à l’ASEAN a permis au Vietnam d’amplifier ses échanges culturels et de diffuser ses valeurs nationales à travers le monde. La collaboration au sein de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN (ASCC) a également soutenu les efforts du Vietnam pour relever les défis environnementaux et sociaux.

Des moteurs émergents tels que la transformation numérique, la croissance verte, l’économie circulaire et l’innovation gagnent du terrain. La Vision 2045 de l’ASEAN vise à bâtir une région résiliente, dynamique, innovante, cohésive, centrée sur l’humain et inclusive, en mettant l’accent sur l’économie verte, la transformation numérique, le développement durable et le renforcement de la connectivité régionale.

Les réalisations du Vietnam ont renforcé les succès globaux de l’ASEAN tout en consolidant sa propre position de pilier, a déclaré le professeur Lê Van Loi. Il a ajouté que le Vietnam réaffirmait sa ferme confiance dans l’esprit d’unité régionale, la coopération et la valeur stratégique, et s’engageait à continuer d’être un acteur proactif, actif et responsable au service d’une Communauté de l’ASEAN cohésive, inclusive et résiliente.

Les discussions ont porté sur les 30 années d’engagement du Vietnam au sein de l’ASEAN dans les domaines politique, sécuritaire, économique et socioculturel. Elles ont mis en lumière les réussites, les enseignements tirés et les tendances de développement visant à renforcer la résilience, la connectivité et l’adaptabilité, ainsi que les perspectives et priorités du Vietnam dans ce processus.

Cette conférence devait permettre d’apporter des éclairages scientifiques et politiques précieux pour la recherche et le conseil, et de mieux définir le rôle et les orientations du Vietnam dans la coopération avec l’ASEAN en vue d’une communauté unie, résiliente et en développement durable.

VNA/CVN