Hanoï

Des portraits faits de morceaux de soie

Derrière les portraits empreints d’âme exposés à la galerie de la coopérative Vụn Art se cache une histoire de persévérance et de volonté : celle d’artisans en situation de handicap, aussi talentueux que passionnés.

Dans un petit atelier, les jeunes artisans de Vụn Art s’affairent avec minutie. Les chutes de soie, jugées inutilisables, sont découpées avec soin, collées, assemblées, puis modelées pour donner vie à des portraits d'une grande finesse. Grâce à leur patience et à leur savoir-faire, ces artisans insufflent une âme à chaque visage. Il peut s’agir de figures célèbres ou de commandes personnalisées, toutes témoignant de la reconnaissance envers le talent de Vụn Art.

Les œuvres présentées à la galerie de la coopérative Vụn Art (quartier de Hà Dông, Hanoï) s’inscrivent dans le cadre du projet "Những bức chân dung từ lụa vụn" (Des portraits faits de morceaux de soie), qui vise à mobiliser l’engagement de la communauté pour améliorer les conditions de travail des artisans handicapés de la coopérative.

"Ce qui me paraît le plus difficile, ce sont les petits détails : les yeux, le nez, les nuances du visage. Il faut trouver la bonne couleur de tissu, découper avec précision et coller sans dévier du modèle d’origine. Je m’efforce de produire un travail soigné pour que les clients soient pleinement satisfaits des portraits réalisés par Vụn", se dé clare Nguyễn Văn Quảng, membre de la coopérative Vụn Art.

"Le tableau que j’ai terminé ce matin m’a particulièrement marquée. Le personnage avait un large sourire. Je suis fière d’avoir réussi à en capturer l’énergie et la vitalité", dit Nguyễn Thị Thùy Linh, une autre membre de la coopérative Vụn Art.

Fondée il y a six ans, Vụn Art est une entreprise sociale dont la mission est de préserver et promouvoir la culture traditionnelle, de créer des emplois pour les personnes handicapées, tout en valorisant les matériaux résiduels dans une optique écologique.

Depuis sa création, Vụn Art est bien plus qu’un atelier : c’est une "maison commune" pour 38 artisans aux profils variés. Malgré leurs handicaps physiques ou intellectuels, malgré les conditions modestes et le manque d’équipements, les membres de la coopérative persévèrent. Refusant l’assistanat, Vụn Art entend mobiliser les ressources à travers la valeur de son propre travail - des portraits en tissu réalisés avec une grande précision et une sensibilité artistique affirmée.

Selon Lê Quốc Vinh, président du conseil d’administration et Pdg du Groupe de communication Lê (Le Group of Companies), ce qui est essentiel, c’est de faire reconnaître la valeur artistique du travail accompli par ces personnes handicapées, qui atteint aujourd’hui un niveau remarquable. "Certains tableaux sont salués par des artistes professionnels. À partir de simples morceaux de tissu, ils parviennent à créer des portraits pleins de vie et d’expression, dignes de véritables œuvres picturales", affirmé-t-il.

Un morceau de tissu, bien placé, peut devenir une œuvre d’art. De même, une personne handicapée, si elle trouve sa juste place, peut enrichir le monde de sa beauté. Tel est le message - et la mission - que s’est fixé Vụn Art.

Texte et photos : Phuong Mai/CVN