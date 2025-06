Des Mères Héroïnes immortalisées par une artiste octogénaire

Depuis 2010, animée d’un cœur sincère et aimant, la peintre Dang Ai Viêt entreprend de dessiner les portraits de Mères Héroïnes vietnamiennes. Objectif : préserver les marques du temps et l’histoire gravée sur leurs visages.

À travers son projet poignant intitulé "Le parcours du temps", l’artiste Dang Ai Viêt a réalisé plus de 3.000 portraits des Mères Héroïnes à travers tout le Vietnam. En admirant ces œuvres, les spectateurs ne peuvent qu’être touchés par l’amour profond et la puissance émotionnelle, qui émanent du cœur de l’artiste pour ces femmes exceptionnelles. Ils apprécient ainsi davantage le geste noble et d’une valeur inestimable de Dang Ai Viêt.

"Pour dessiner le visage de ces Mères Héroïnes, je travaille avec mes sentiments et non avec ma seule technique. Lorsque je vais les rencontrer, je leur dis souvent que beaucoup viennent avec des présents, alors que je n’apporte que mon cœur avec lequel je les peins", raconte l’artiste.

"Dang Ai Viêt n’est pas seulement une artiste talentueuse et dévouée, sa détermination est hors du commun. Elle parcourt le pays, y compris les régions les plus lointaines et reculées, sur sa vieille mobylette Chaly. Son vœu le plus cher est de réaliser le portrait de chaque Mère Héroïne encore en vie", souligne Dang Ngoc Tùng, ancien président de la Confédération générale du travail du Vietnam.

Un message fort aux générations futures

L’artiste a confié ne pas simplement peindre les visages de ces mères, mais aussi dépeindre leurs âmes. Ces quelque 3.000 portraits sont autant d’histoires émouvantes de sacrifices immenses et de contributions inestimables de ces femmes dans la lutte pour l’indépendance et la liberté du pays. C’est le fruit d’un travail artistique sérieux, admirable et d’une efficacité remarquable.

"Je dessine leurs portraits pour les léguer aux générations futures. Car nul ne vit éternellement. Mes œuvres traverseront le temps, pour toujours. C’est là toute ma pensée, mes sentiments, tout mon cœur et toute mon âme que j’ai déposés dans ces créations, avec l’espoir que les jeunes sauront que la glorieuse Patrie est née du sacrifice de tant d’êtres. Et ceux qui se sont sacrifiés étaient les enfants de ces Mères Héroïnes".

Pour la peintre Ai Viêt, son voyage à la rencontre de ces mères est un parcours vers l’amour de la vie. Elle n’a pas seulement créé, exposé et présenté ses œuvres au public, mais en a également offert un nombre significatif à plusieurs musées, dont une grande partie au Musée des femmes du Vietnam, afin qu’elles soient conservées et exposées.

"Les plus de 3.000 peintures de Mères Héroïnes offertes par l’artiste Ai Viêt constituent un patrimoine inestimable que nous aurons de nombreuses occasions de présenter au public. Nous prévoyons des publications, des expositions en ligne et de nombreux autres événements pour permettre au public vietnamien et étranger de mieux comprendre le rôle et le sacrifice des mères de Héros morts pour la Patrie", a déclaré Nguyên Thi Tuyêt, directrice du Musée des femmes du Vietnam.

Dang Ai Viêt et ses records La peintre Dang Ai Viêt (de son vrai nom Dang Thi Bông) est née le 16 novembre 1948 dans la province de Tiên Giang (Sud). En 1964, elle est devenue peintre et journaliste pour le journal Phu nu giai phong (Femmes pour la libération). Après avoir été diplômée de l’Université des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville en 1981, elle y enseignait durant 20 ans. Retraitée depuis 2003, elle s’implique activement dans les activités sociales et est membre du Comité exécutif de l’Association de patronage des personnes handicapées et des enfants orphelins de Hô Chi Minh-Ville. En 2010, 2011 et 2014, elle est successivement reconnue par le Centre des records du Vietnam et le Livre des records de l’Asie comme la première femme à avoir sillonné les 63 provinces et villes du pays en mobylette Chaly pour réaliser des croquis de portraits de Mères Héroïnes vietnamiennes, et la personne ayant peint le plus grand nombre de portraits de Mères Héroïnes vietnamiennes. Le 13 novembre 2020, elle s’est vu décerner le titre d’"Héroïne du Travail de la période de Dôi moi (Renouveau)".

Texte : Quê Anh/CVN

Photos : VNP/CVN