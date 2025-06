Premier semestre

Hai Phong : la production agricole, forestière et aquacole atteint 8.568 milliards de dôngs

D’après le Service de l’agriculture et de l’environnement de Hai Phong, la ville a réalisé, depuis le début de l'année, une production agricole, forestière et aquacole d’environ 8.568 milliards de dôngs, soit 54,82% de l’objectif annuel et une progression de 1,71% par rapport à la même période en 2024.

Le secteur végétal se développe grâce à l’expansion des zones spécialisées et à l’adoption de technologies de pointe. Plusieurs communes ont lancé des vastes parcelles intégrant des chaînes de production directement reliées à la commercialisation, ce qui a permis d’améliorer à la fois le rendement et la qualité des produits.

Le domaine aquacole reste le moteur de cette progression, en particulier dans les exploitations d’eau saumâtre et la pêche côtière. Grâce à des conditions climatiques favorables et à d’importants investissements dans les infrastructures marines et dans la qualité des espèces, la valeur de la production aquacole pour le semestre s’élève à environ 2.793,8 milliards de dôngs, soit 49,06 % de l’objectif annuel, en hausse de 2,74 % par rapport au premier semestre 2024.

Hai Phong a également renforcé la surveillance des pratiques de pêche conformément aux normes internationales relatives à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), dans le but de préserver sa position sur les marchés d’exportation.

La filière forestière, estimée à 14,7 milliards de dôngs (53,45 % de l’objectif annuel), bénéficie de programmes de reboisement, de renaturation des terres en friche et de protection des forêts sources afin de préserver l’écosystème et les ressources hydriques.

Une bonne campagne de printemps

Au printemps 2025, près de 26.735,5 ha de rizières ont été semés, représentant 98,08% de l’objectif fixé et 97,84% du niveau atteint en 2024. Les autorités soulignent que des conditions météorologiques favorables et le respect du calendrier agricole ont permis une bonne croissance des cultures, avec peu de maladies, et une récolte actuellement en cours, combinant machines et main-d’œuvre.

L’élevage et l’aquaculture restent stables, sans épidémie signalée. Les communes ont mis en œuvre des campagnes de vaccination contre la peste porcine africaine, la fièvre aphteuse, la grippe aviaire, ainsi que le virus de la rage chez les chiens et les chats, assurant ainsi la sécurité sanitaire.

