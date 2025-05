Hai Phong mise sur le numérique pour dynamiser son développement économique

Le Comité populaire de la ville de Hai Phong vient de publier le Plan n°106/KH-UBND portant sur le développement de l’économie numérique dans l’ensemble des secteurs pour l’année 2025.

Ce plan fixe des objectifs ambitieux : d’ici fin 2025, la part de l’économie numérique devra atteindre 35% du produit intérieur brut régional (PIBR), avec au moins 15% dans chaque secteur d’activité. Le commerce électronique devra quant à lui représenter plus de 15% du chiffre d’affaires total de la vente au détail.

Par ailleurs, la ville vise un ratio supérieur à 0,7 entreprise numérique pour 1.000 habitants. Elle ambitionne également que 85% des citoyens âgés de 15 ans et plus détiennent un compte de paiement auprès d’une banque ou d’un autre organisme autorisé ; plus de la moitié des adultes disposeront d’une signature numérique ou électronique personnelle, et 80% auront un compte d’identification électronique VNeID. Ces objectifs constituent des jalons essentiels vers une transition numérique globale et une économie urbaine moderne et durable.

Dans cette optique, le plan met l’accent sur des actions prioritaires telles que l’évaluation du niveau de transformation numérique dans chaque secteur. La ville accompagnera les organisations, entreprises et foyers commerciaux dans l’autoévaluation à l’aide de critères standardisés, notamment à travers des conférences et ateliers. Des projets pilotes seront menés dans certaines localités avant d’être étendus à l’échelle municipale. La localité s’engage aussi à favoriser les synergies entre les différents acteurs et l’écosystème de services numériques afin de bâtir une infrastructure numérique locale robuste.

Un autre axe stratégique consiste à soutenir la croissance d’entreprises technologiques fortes, appelées à devenir les fers de lance de l’économie numérique. Les autorités compétentes identifieront les besoins concrets des secteurs pour passer commande auprès des entreprises technologiques, contribuant ainsi à lever les obstacles structurels.

Le développement des infrastructures de l’Internet des objets (IoT) et la généralisation des services numériques intégrés seront également accélérés dans des domaines clés. Cinq secteurs sont définis comme prioritaires dans la promotion de l’économie numérique : le commerce en ligne, le tourisme intelligent, l’agriculture intelligente, l’industrie 4.0 et les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Enfin, le Comité populaire demande à l’ensemble des services municipaux, départements et collectivités d’intégrer les objectifs de développement du numérique à leurs propres plans de transformation digitale. Une campagne de sensibilisation sera conduite à grande échelle auprès des fonctionnaires, travailleurs et citoyens, afin d’instaurer une dynamique collective et de renforcer l’adhésion à cette transition d’envergure.

