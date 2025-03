Binh Dinh offre des circuits touristiques en train pour le jubilé de sa libération

À l’occasion du 50 e anniversaire de la libération de la province de Binh Dinh (31 mars 1975 – 31 mars 2025), le secteur du tourisme local met en place une série d’événements exceptionnels, dont des trajets en train gratuits pour les voyageurs venant de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Dà Nang à destination de Binh Dinh.

Photo : Vinwonders/CVN

Un voyage à la découverte de la culture et de la nature

Du 22 au 23 mars, les visiteurs pourront participer au Festival des fleurs Trang de la forêt, qui se tiendra dans le district montagneux de Vinh Thanh. Cet événement mettra en valeur la beauté de cette fleur emblématique et offrira une opportunité unique de découvrir les paysages magnifiques, les sites historiques et le patrimoine culturel de la région.

Le 30 mars, un spectacle épique grandiose sera présenté sur la place Nguyên Tât Thành (Quy Nhon), mettant en avant les traditions et l’histoire locale. La soirée se clôturera par un feu d’artifice spectaculaire, illuminant le ciel de Quy Nhon avec des couleurs et des formes variées, pour célébrer ce moment historique.

Expérience unique : un voyage en train gratuit

Dans le cadre de la promotion du tourisme ferroviaire, Binh Dinh propose des trains charter gratuits pour transporter les visiteurs depuis Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Au total, 1.186 places par trajet seront disponibles entre le 28 mars et le 1er avril 2025.

Ces trains ne seront pas de simples moyens de transport, mais de véritables « wagons touristiques communautaires », où les passagers pourront échanger, déguster des spécialités locales et découvrir la culture de Binh Dinh tout au long du voyage.

Photo : SVHBD/CVN

Pour rendre l’expérience encore plus attrayante, l’Association des voyagistes de Binh Dinh a conçu deux circuits spéciaux à tarif préférentiel, exclusivement pour les voyageurs utilisant le train : "L’épopée historique" et "L’essence des arts martiaux". Ces circuits permettront aux voyageurs de découvrir les sites historiques et les destinations imprégnées de culture locale.

Opportunités de coopération touristique – Famtrip Binh Dinh 2025

Du 29 au 31 mars 2025, l’Association du tourisme de Binh Dinh organise le Famtrip Binh Dinh 2025 sous le thème "Opportunités de coopération – Développement du tourisme". Cet événement est une plateforme clé pour renforcer les liens entre les agences de voyages, les prestataires de services et les autorités locales, avec pour objectif d’attirer 10 millions de visiteurs en 2025.

Selon Trân Son Tùng, vice-président de l’Association du tourisme de Binh Dinh, le programme Famtrip joue un rôle essentiel en tant que passerelle vers le développement du tourisme dans notre province. Il favorise la collaboration entre les entreprises et les autorités, dans le but ultime d’offrir aux visiteurs des expériences uniques et mémorables.

NDEL/VNA/CVN