Colombie : un glissement de terrain près de Medellin fait au moins dix morts

Au moins dix personnes sont mortes et huit autres ont été blessées mardi 24 juin dans un glissement de terrain près de Medellin, dans le Nord-Ouest de la Colombie, a annoncé le gouvernement régional.

Le gouverneur du département d'Antioquia, Andrés Julian Rendon, a annoncé sur X la découverte de "dix corps" et a demandé l'évacuation de la zone face à la menace de nouveaux glissements de terrain.

Dans la ville de Bello, voisine de la deuxième ville du pays Medellin, les équipes de secours tentent de retrouver au moins 15 personnes portées disparues.

"Tous les mécanismes ont été activés pour retrouver les personnes qui se trouvent sous terre", a déclaré Lorena Gonzalez, maire de Bello, dans une vidéo publiée sur X.

Plus tôt dans la journée, elle avait communiqué un premier bilan : au moins huit morts, cinq blessés et "plus de dix logements" touchés par l'éboulement.

Les images d'un photographe de l'AFP montrent des opérations de secours au milieu de la terre, dans une zone montagneuse.

Le glissement de terrain a été causé par de fortes pluies qui ont fait déborder un ruisseau voisin, selon les autorités.

Tôt mardi matin 24 juin, des vidéos circulant sur internet montraient un torrent dévalant les rues de Bello.

C'est "une tragédie, une douleur que tout le département (...) ressent aujourd'hui", a réagi plus tôt dans la journée le gouverneur du département d'Antioquia, dont Medellin est la capitale.

Début mai déjà, les autorités avaient fait part d'au moins cinq morts dans un glissement de terrain à Sabaneta, au sud de Medellin, après des pluies torrentielles.

