Green SM étend son écosystème de mobilité électrique en Inde

Le 5 juin 2026, Green SM a lancé son service Green SM Limo à New Delhi, marquant son entrée sur le marché indien, l’un des plus vastes et dynamiques au monde dans le secteur de la mobilité. L’Inde devient ainsi le cinquième marché de l’entreprise vietnamienne, après le Vietnam, le Laos, l’Indonésie et les Philippines.

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Organisé à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement (5 juin), le lancement de Green SM Limo à New Delhi illustre la vision à long terme de l’entreprise : intégrer la mobilité verte au cœur de la vie urbaine. En s’implantant en Inde, Green SM propose des solutions de transport sûres, fiables et de haute qualité, tout en créant des opportunités d’emploi et de développement professionnel pour les chauffeurs locaux.

Grâce à son modèle entièrement électrique, Green SM accompagne ses partenaires et les communautés locales dans la promotion de transports modernes, respectueux de l’environnement et orientés vers un développement durable.

Dans une première phase, le service Green SM Limo sera déployé dans les principales zones de la Région Capitale Nationale de Delhi (Delhi NCR), avant une extension progressive. Les trajets sont assurés par le VinFast Limo Green, un monospace électrique haut de gamme à sept places, conçu pour offrir confort, silence et absence d’émissions.

Valeurs fondamentales de Green SM

Chaque véhicule est équipé de commodités (eau, lingettes, etc.) et du système de sécurité Secure‑to‑Safe, intégrant caméras, IA et assistance d’urgence. Les "Chauffeurs Verts" (Green Drivers) formés à la conduite électrique et au service client incarnent les valeurs de Green SM : sécurité, professionnalisme et responsabilité. La promesse "Ride 5 Star" (Trajet cinq étoiles) garantit une expérience de transport premium, pensée dans les moindres détails.

Les clients peuvent réserver via l’application Green SM (App Store et Google Play), contacter le centre d’appels ou prendre directement un véhicule dans les zones desservies. À l’occasion du lancement, une réduction de 50% (plafonnée à 250 INR) est proposée pour les réservations effectuées via l’application.

Par ailleurs, Green SM a accueilli cinq partenaires stratégiques au sein de Green Alliance Frontier, une plateforme mondiale dédiée au développement durable. Cette initiative favorise la coopération, stimule l’innovation et accélère la transition écologique.

Avec ce lancement, Green SM renforce sa présence internationale et introduit en Inde un modèle de mobilité entièrement électrique, associé à des standards de service déjà développés et éprouvés sur plusieurs marchés, au cœur d’une des économies les plus dynamiques du monde.

Texte et photo : Minh Thu/CVN