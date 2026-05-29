Vietjet : 50 millions de passagers sur la ligne Vietnam - Thaïlande

Le 28 mai à Bangkok, en Thaïlande, en présence du secrétaire général et président Tô Lâm, du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et de hauts responsables des deux pays, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a annoncé son projet de développer une flotte de Boeing 737-8 de nouvelle génération pour Vietjet Thaïlande, tout en célébrant le cap des 50 millions de passagers sur la liaison Vietnam - Thaïlande.

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Photo: VJ/CVN

Cet événement s'est déroulé dans le cadre du Forum d'affaires Vietnam - Thaïlande, contribuant à l'ouverture d'une nouvelle phase de coopération économique, d'investissement et touristique, et au renforcement des liens entre les peuples des deux pays, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

Flotte de Boeing de nouvelle génération

Selon Vietjet, Vietjet Thaïlande recevra son 10e Boeing 737-8 en mai 2026, poursuivant ainsi sa stratégie de modernisation de sa flotte en Thaïlande. Avec une flotte actuelle de 22 appareils, Vietjet Thaïlande ambitionne d'atteindre 50 Boeing 737-8 prochainement.

Il s'agit d'une étape importante dans le programme de développement de la flotte de Vietjet, grâce à l'acquisition de nouveaux avions Boeing modernes. Cette acquisition contribue au développement de la flotte du secteur aérien thaïlandais et régional et jette les bases de l'expansion de son réseau international reliant la Thaïlande au Vietnam, au Japon, à la République de Corée, à la Chine, à l'Inde et à de nombreux autres marchés clés de la région Asie-Pacifique.

Photo: VJ/CVN

Symbole de connexion Vietnam - Thaïlande

Après plus d'une décennie de développement, Vietjet et Vietjet Thailand ont transporté un total de 360 millions de passagers sur l'ensemble de leur réseau. Le réseau Vietnam - Thaïlande à lui seul a transporté 50 millions de passagers sur 40 lignes, soit près de 1.000 vols par semaine, reliant 16 localités vietnamiennes à 11 localités thaïlandaises.

Vietjet Thailand contribue non seulement à la promotion du tourisme, du commerce et des investissements, mais elle est également devenue un élément familier du quotidien des Thaïlandais. La compagnie aérienne crée des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects dans les secteurs de l'aviation, du tourisme, des services et de la logistique, et contribue à hauteur d'environ 4,5 milliards de bahts au budget thaïlandais entre 2022 et 2025.

Photo: VJ/CVN

La Docteurre Nguyên Thi Phuong Thao, présidente du conseil d'administration du Vietjet Group, a déclaré : "Les vols relient non seulement des destinations, mais aussi des personnes, des cultures et des aspirations au développement. Vietjet continuera d'accompagner le Vietnam, la Thaïlande et la région dans la construction d'un réseau plus moderne, durable et humain, offrant ainsi davantage d'opportunités de développement aux populations, aux entreprises et aux économies".

À l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, Vietjet poursuit son plan d'investissement à long terme en Thaïlande et dans la région, contribuant ainsi à promouvoir la paix, la coopération et la prospérité partagée de l'ASEAN et de la région Asie-Pacifique.

Tân Dat/CVN