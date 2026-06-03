La liste des 50 plus prestigieuses et performantes entreprises publiques en 2026 dévoilée

Vietnam Report a dévoilé mardi 2 juin le classement VIX50 2026 des entreprises publiques les plus prestigieuses et performantes du pays. La cérémonie de remise des prix aura lieu en août à Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

En tête de liste figurent HDBank, VietinBank, LPBank, FPT Corporation, MBBank, Vinhomes JSC, VPBank, Vietcombank, Vietjet Air et SHB.

Le Pdg de Vietnam Report, Vu Dang Vinh, a déclaré que ce classement, ainsi qu’une enquête menée simultanément, montrent que 70,2% des entreprises anticipent une demande de capitaux plus élevée en 2026, l’économie entrant dans une phase de croissance plus rapide. Objectifs ambitieux, expansion des infrastructures, développement industriel, hautes technologies, transformation numérique, énergie et consommation intérieure alimentent tous les besoins de financement à moyen et long terme.

Cependant, la structure d’allocation des capitaux demeure déséquilibrée. Le système bancaire, principalement adapté au financement à court et moyen terme, est surchargé, tandis que les secteurs stratégiques exigent des capitaux stables, à long terme et tolérants au risque. Le ratio crédit/PIB du Vietnam a atteint 145% en 2025. À la mi-mai 2026, le total des crédits en cours approchait 19,4 billiards de dôngs (746 millions de dollars), en hausse de 18,3% sur un an.

Un signal notable est la reprise des introductions en bourse (IPO) après des années de performances modérées suite au boom de 2017-2018. Selon les plans annoncés, le volume des IPO pour la période 2026-2028 est estimé à environ 47,5 milliards de dollars, annonçant une nouvelle dynamique.

Ce cycle est alimenté par de multiples facteurs favorables, notamment une prochaine amélioration du statut du marché, une infrastructure de négociation plus performante et d’importantes réformes réglementaires visant à faciliter les levées de fonds des entreprises.

La Résolution N°79 du Politburo sur le développement de l’économie étatique et le décret N°57/2026 du gouvernement relatif à la restructuration des capitaux publics dans les entreprises devraient accélérer la restructuration des entreprises publiques et accroître l’offre de titres de qualité. Par ailleurs, le décret gouvernemental N°245/2025 réduit le délai de cotation post-IPO de 90 à seulement 30 jours.

Dans le même temps, un nombre croissant d’entreprises quittent le marché des sociétés non cotées (UPCoM) ou le Service des transactions boursières de Hanoï (HNX) pour rejoindre le Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE), en quête d’une liquidité accrue, de valorisations plus attractives et d’une base d’investisseurs plus large.

Le principal moteur de croissance

Vu Dang Vinh a souligné quatre facteurs susceptibles d’avoir un impact très positif : les investissements publics, la performance des sociétés cotées, le fonctionnement du système KRX (la plateforme informatique conçue par le sud-coréen Korea Exchange pour moderniser les opérations boursières du Vietnam), les nouveaux mécanismes de négociation et la poursuite des améliorations juridiques. Les principaux risques à la baisse sont les incertitudes externes et les pressions sur les coûts.

L’investissement public est considéré comme le principal moteur de croissance, 72,2% des entreprises interrogées anticipant une évolution positive, surpassant largement les autres facteurs.

Photo : VNA/CVN

L’accélération des décaissements profite directement à la construction, aux matériaux, à la logistique et aux parcs industriels, tout en générant des retombées économiques positives qui renforcent indirectement la confiance du marché.

Les résultats du premier trimestre ont déjà conforté cette confiance. Les bénéfices nets cumulés du marché ont bondi de 39% sur un an, ancrant la confiance des investisseurs. La croissance des bénéfices reste tirée par les secteurs bancaire et immobilier, mais des signaux positifs se propagent.

Les secteurs de la consommation, notamment la distribution et la technologie, progressent grâce aux gains de parts de marché et à la demande de remplacement. Les industries cycliques comme les matériaux de construction, le pétrole et le gaz, et la production d’électricité conservent une dynamique positive.

Au-delà de l’amélioration des résultats, le marché mise sur les réformes structurelles. Le lancement du système KRX, les nouveaux mécanismes de négociation, les cycles de règlement plus courts et un cadre réglementaire plus transparent et favorable aux entreprises stimuleront la liquidité et amélioreront l’efficacité globale du marché des capitaux vietnamien.

VNA/CVN