Transport aérien : le Vietnam allège les redevances pour les nouvelles lignes

Le ministère de la Construction a publié la circulaire n°23/2026/TT-BXD, qui introduit des mesures d’incitation pour les compagnies vietnamiennes ouvrant de nouvelles lignes commerciales. Dès le 15 mai, elles peuvent bénéficier de 50 % de réduction sur les redevances de décollage, d’atterrissage et de navigation aérienne pendant 36 mois à partir du premier vol.

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Le ministère vietnamien de la Construction a publié la circulaire n°23/2026/TT-BXD définissant les mécanismes et politiques de gestion tarifaire dans le secteur de l’aviation civile.

Cette réglementation introduit notamment des mesures d’incitation financière en faveur des compagnies aériennes vietnamiennes qui ouvrent de nouvelles lignes commerciales afin de soutenir le développement du transport aérien national.

Selon la circulaire, à partir du 15 mai, les compagnies aériennes vietnamiennes exploitant un marché pour la première fois bénéficieront d’une réduction de 50 % sur les redevances de décollage, d’atterrissage et de services de navigation aérienne, appliquée pendant une période de 36 mois à compter du premier vol sur la ligne concernée.

Cette mesure s’étend également aux nouvelles liaisons internationales régulières desservant des aéroports où aucune compagnie n’a opéré de vols réguliers depuis au moins 12 mois. Pour être éligible, la ligne doit être exploitée de manière continue pendant au moins 12 mois à compter de son lancement.

La durée de l’avantage varie selon les aéroports. Pour les principaux hubs nationaux tels que Noi Bai, Tan Son Nhat, Da Nang, Phu Quoc et Cam Ranh, la réduction s’applique pendant 12 mois à compter du premier vol. Dans les aéroports régionaux tels que Cat Bi, Vinh, Cân Tho, Liên Khuong, Phu Bài, Buôn Ma Thuôt, Vân Dôn, Tho Xuân, Dông Hoi, Tuy Hoa, Chu Lai, Pleiku, Phu Cat, Côn Dao, Diên Biên, Cà Mau et Rach Gia, la période d’incitation est prolongée à 24 mois.

Pour les futurs aéroports internationaux de Long Thành et Gia Binh, aucune réduction ne sera appliquée durant les 12 premiers mois suivant le lancement des vols réguliers après la mise en service commerciale. En revanche, dans les autres aéroports ouverts depuis plus de 24 mois, l’avantage est maintenu pendant 24 mois.

La circulaire prévoit également des réductions spécifiques pour les vols réguliers transférés vers un autre aéroport à la demande de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, dans le cadre du développement du marché aérien. Ces vols bénéficient d’une réduction de 10% sur les redevances de décollage et d’atterrissage, applicable pendant 24 mois à compter du premier vol sur le nouvel aéroport.

Par cette initiative, le gouvernement vietnamien entend encourager les compagnies nationales à élargir leur réseau, stimuler la concurrence et faciliter l’accès à de nouvelles destinations, tout en soutenant la modernisation et le développement durable du secteur aérien.

VNA/CVN