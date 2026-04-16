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Xanh SM devient Green SM - harmonisation de l’identité de marque à l’échelle mondiale

Le 13 avril, la société par actions de Mobilité Verte et Intelligente (GSM) a officiellement annoncé le changement de marque de Xanh SM en Green SM, afin d’unifier son identité sur les marchés internationaux et de se projeter vers une nouvelle phase de développement mondial.

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Parallèlement à ce changement de nom, Green SM a également lancé une nouvelle version de son application, plus conviviale et moderne, tout en étendant son modèle de plateforme aux marchés internationaux.

Le changement de nom de Xanh SM en Green SM vise à harmoniser l’identité de marque sur l’ensemble du système, offrant une expérience fluide et familière aux utilisateurs lors de leurs déplacements dans différents pays. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale d’expansion de l’écosystème à l’échelle mondiale, favorisant les connexions transfrontalières, et marque également une étape importante célébrant les trois années d’activité officielle de GSM.

En parallèle de cette harmonisation, GSM a procédé à des améliorations significatives de ses produits et services afin d’offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs. La première concerne une toute nouvelle version de l’application Green SM, dotée d’une interface moderne et épurée, optimisée pour l’expérience utilisateur, et utilisable dans tous les pays où GSM est présent. L’application intègre des technologies d’intelligence artificielle, permettant de personnaliser les trajets et de mettre à jour les données en temps réel, garantissant ainsi une expérience continue et fluide à l’international.

Transformation structurelle du secteur du transport

Au Vietnam, GSM a officiellement mis en service le numéro d’appel à quatre chiffres 1555, remplaçant l’ancien 1900 2088, afin de faciliter la mémorisation et l’accès aux services de transport de manière plus traditionnelle. Par ailleurs, Green SM continue de permettre aux clients de héler des véhicules dans la rue, rendant le service accessible à tous.

GSM a également étendu officiellement son modèle d’économie de partage (Platform) à ses deux premiers marchés internationaux : l’Indonésie et les Philippines. Cette expansion offre aux particuliers et aux entreprises locales possédant des véhicules électriques VinFast la possibilité de rejoindre l’écosystème, d’opérer selon des normes communes et de générer des revenus stables. Ayant déjà prouvé son efficacité au Vietnam, la plateforme Green SM réduit les barrières à l’entrée, optimise les coûts d’exploitation pour les chauffeurs et partenaires, et accélère ainsi la transition vers les véhicules électriques et la mobilité urbaine durable.

En trois ans d’activité, Green SM est devenu la plus grande plateforme de transport entièrement électrique en Asie du Sud-Est, présente dans quatre pays : le Vietnam, le Laos, l’Indonésie et les Philippines, avec plus de 186.000 voitures et motos électriques en circulation. En trois ans, l’écosystème Green SM a réalisé 620 millions de trajets, parcourant un total de 4,2 milliards de kilomètres écologiques, contribuant à réduire 580.000 tonnes de CO₂, soit l’équivalent de la capacité d’absorption de 27 millions d’arbres chaque année.

Green SM offre également des emplois stables à des centaines de milliers de chauffeurs, collabore avec près de 100 entreprises de transport et 11 compagnies de bus dans leur transition vers des modèles d’exploitation respectueux de l’environnement. L’initiative "Green Alliance Frontier" lancée par GSM a attiré plus de 400 partenaires issus de divers secteurs, formant un écosystème solide et collaboratif dans leur expansion internationale.

Sur cette base, Green SM contribue progressivement à une transformation structurelle du secteur du transport, visant à établir de nouvelles normes de mobilité durable dans les villes modernes à travers le monde.

Texte et photo : Minh Thu/CVN