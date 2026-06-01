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Vietjet lance 12 millions de billets promotionnels sur l’ensemble de son réseau

À l’occasion de l’ouverture des nouvelles liaisons Hanoï - Prague (République tchèque) et Hanoï - Almaty (Kazakhstan), exploitées à partir du 10 octobre 2026, Vietjet met en vente 12 millions de billets promotionnels à partir de 0 dollar.

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Ainsi, du 1er juin 2026 à 00h00 au 7 juin 2026 à 23h00 (GMT+7), les passagers saisissant le code "SALE66" dans la rubrique "Code promotionnel" pourront acheter des billets en classe Eco à partir de 0 dollar sur l’ensemble des vols domestiques et internationaux. Pour les vols Hanoï - Prague et Hanoï - Almaty, l’utilisation du code "HELLOVIETNAM" permet de bénéficier d’une réduction de 15% sur les billets en classe Deluxe, valable pour tous les vols opérés entre le 5 septembre 2026 et le 31 mars 2027. Les billets sont disponibles sur le site web de Vietjet, l’application mobile Vietjet Air ainsi que dans les agences et bureaux de vente officiels à travers le monde.

À cette occasion, Vietjet lance également sa campagne promotionnelle spéciale "Été 2026", applicable aux vols domestiques et internationaux effectués entre le 1er juin 2026 et le 31 août 2026. Les clients peuvent bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 20% sur les billets SkyBoss et Business avec le code "VJSALE20", ainsi que jusqu’à 30% sur les billets Deluxe avec le code "SALE66DLX", lors de leurs achats sur le site web ou l’application mobile de Vietjet.

Grâce à un réseau aérien en constante expansion, Vietjet emmène ses passagers vers des vacances d’été inoubliables et de nouvelles destinations telles que Shizuoka (Japon), Almaty (Kazakhstan) - où les voyageurs vietnamiens sont exemptés de visa d’entrée –, ou encore Prague (République tchèque), véritable porte d’entrée de l’Europe depuis Hanoï. La compagnie dessert également de nombreuses destinations phares de la région Asie-Pacifique, notamment Séoul (République de Corée), Tokyo (Japon) et Melbourne (Australie).

En choisissant la classe Deluxe, les passagers bénéficient gratuitement d’une franchise allant jusqu’à 40 kg de bagages enregistrés, de la sélection prioritaire des sièges et de la modification gratuite des dates de voyage, pour des vacances estivales idéales en famille.

À bord des vols Vietjet, les voyageurs profitent d’une expérience agréable sur une flotte moderne et économe en carburant. Ils peuvent également savourer une sélection de plats chauds inspirés de la gastronomie vietnamienne et internationale, tels que le Phở Thìn, le bánh mì ou encore le café vietnamien glacé au lait concentré, servis par un équipage professionnel et attentionné, tout en découvrant des animations culturelles et artistiques uniques à 10.000 mètres d’altitude.

Minh Thu/ CVN