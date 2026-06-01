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Vietjet inaugure la liaison Nha Trang - Singapour

En présence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, ainsi que de hauts dirigeants vietnamiens et singapouriens, Vietjet a officiellement annoncé l’ouverture de la liaison directe Nha Trang - Singapour lors du Forum de connectivité technologique Vietnam - Singapour 2026. Cette nouvelle route renforce davantage le réseau stratégique de la compagnie entre le Vietnam et l’un des principaux centres aéronautiques, financiers et de connectivité d’Asie.

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Auparavant, en mars 2025, également à Singapour, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, avait assisté à l’annonce de la liaison Vietjet reliant Singapour à la magnifique île de Phú Quôc, contribuant ainsi à promouvoir le tourisme et les échanges régionaux.

Photo : Vietjet/CVN

Prévue à partir du 11 décembre 2026, la liaison Nha Trang - Singapour sera opérée à raison de quatre vols aller-retour par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Cette nouvelle desserte offrira davantage d’options de voyage aux habitants et aux visiteurs, tout en facilitant l’accès des touristes internationaux à Nha Trang, l’une des destinations balnéaires les plus réputées d’Asie, connue pour ses plages aux eaux cristallines, sa riche biodiversité marine, son climat agréable toute l’année ainsi que ses infrastructures touristiques et de loisirs de classe internationale.

Selon Dinh Viêt Phuong, premier vice-président de Vietjet : "En poursuivant l’expansion de son réseau aérien, Vietjet souhaite devenir un vecteur de croissance entre les pays et contribuer au développement du commerce, des investissements, du tourisme et des échanges culturels. Les liaisons directes entre les localités vietnamiennes à fort potentiel et les grands centres économiques asiatiques tels que Singapour participent à la création de nouveaux corridors de croissance en matière de tourisme, de commerce, d’investissement et de connectivité internationale".

Après avoir inauguré sa première liaison entre Singapour et le Vietnam en 2014, Vietjet a transporté à ce jour plus de 3,8 millions de passagers à travers plus de 22.000 vols, renforçant ainsi les échanges bilatéraux et répondant à la demande croissante des voyageurs et des entreprises. La compagnie exploite actuellement quatre lignes directes reliant Singapour à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang et Phú Quôc, avec plus de 100 vols par semaine.

Minh Thu/CVN