Les entreprises alimentaires renforcent leur développement durable

Sous la pression des grands marchés d'exportation, des exigences des investisseurs internationaux et d'une tendance de plus en plus marquée vers la consommation verte, de nombreuses entreprises du secteur de la transformation alimentaire à Hô Chi Minh-Ville intensifient la mise en œuvre des normes ESG (Environnement, Social et Gouvernance) comme stratégie de développement à long terme.

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Des entreprises laitières aux producteurs de biens de consommation, en passant par l'industrie des aliments transformés, l'ESG n'est plus perçu comme une simple formalité, mais est devenu une composante essentielle de la compétitivité et de la capacité d'intégration internationale.

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a défini la croissance verte comme l'une de ses orientations majeures. La municipalité promeut continuellement les programmes de transition verte et d'économie circulaire, tout en soutenant les entreprises dans la mise en œuvre de modèles de production durables.

En 2025, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec les organismes concernés, a organisé un programme pour honorer 155 entreprises vertes exemplaires, parmi lesquelles figurent de nombreuses entreprises opérant dans le secteur de la production et de la transformation alimentaires. Selon les dirigeants de la ville, il s'agit de la force pionnière dans le processus de construction d'une économie verte et de renforcement de la compétitivité locale.

S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix "Entreprises vertes de Hô Chi Minh-Ville 2025", qui s'est tenue en décembre 2025 à Hô Chi Minh-Ville, Nguyễn Lộc Hà, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué que la ville était en train de finaliser son cadre stratégique de développement vert à l'horizon 2030, avec une vision pour 2050. Selon lui, cette stratégie se concentre sur le développement des ressources vertes, la construction d'infrastructures vertes, la promotion de comportements écoresponsables au sein de la communauté et l'identification des secteurs pionniers pour le processus de transition durable.

Photo : CTV/CVN

Dans le secteur de la transformation alimentaire, Vinamilk est considéré comme l'un des pionniers dans la mise en œuvre de l'ESG. Cette entreprise publie régulièrement des rapports de développement durable selon les normes internationales, tout en investissant dans les systèmes d'énergies renouvelables, la gestion de l'eau, la réduction des émissions et la construction d'une chaîne d'approvisionnement durable. Les rapports de développement durable publiés périodiquement démontrent que l'ESG fait désormais partie intégrante de la stratégie de gouvernance de l'entreprise, plutôt que de se limiter à des actions isolées de responsabilité sociale.

Un représentant de Vinamilk a affirmé que l'objectif de développement durable n'était pas seulement une exigence du marché, mais aussi un engagement à long terme de l'entreprise envers la communauté et l'environnement. Les investissements dans les fermes vertes, l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration du bien-être des travailleurs sont considérés comme des piliers majeurs de la stratégie ESG de l'entreprise.

Au-delà des grandes entreprises, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) du secteur agroalimentaire à Hô Chi Minh-Ville s'engagent elles aussi, pas à pas, dans le processus de transition verte. Ces structures concentrent leurs efforts sur la réduction du plastique dans les emballages, l'adoption de technologies économes en électricité, le traitement des eaux usées aux normes et le renforcement de la transparence dans la gouvernance d'entreprise. De nombreux entrepreneurs soulignent que le respect des critères ESG devient une condition sine qua non pour intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales, d'autant plus que des marchés tels que l'Europe, l'Amérique du Nord ou le Japon durcissent continuellement leurs normes environnementales et de responsabilité sociale.

Photo : Truong Giang/CVN

Modèle d'agriculture verte

Selon Nguỵ Thị Giang, présidente du conseil d'administration de la société par actions Sáng tạo Xanh Việt Nam, la maîtrise des normes de développement durable permet aux entreprises de choisir des solutions ainsi que des pratiques de production et de transformation alimentaires adaptées et conformes aux exigences internationales. À l'heure actuelle, plus de 35 pays ont promulgué des réglementations juridiques sur la publication d'informations ESG pour les entreprises, et la norme européenne ESRS constitue aujourd'hui la directive la plus stricte en matière de reporting ESG.

Afin de mettre en œuvre ces critères ESG, l'Association de transition verte du Vietnam (VGA) appelle les entreprises et les organismes sectoriels concernés à déployer le projet de construction d'un modèle d'"agriculture verte et à faibles émissions selon la chaîne de valeur à l'échelle régionale, avec l'accompagnement et le soutien de l'État". Selon M. Đặng Huy Đông, président de la VGA, ce modèle permet une approche globale de toutes les étapes de la chaîne de valeur des produits d'une zone de culture ou d'élevage grâce à des technologies vertes, ce qui contribue à la fois à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à générer des crédits carbone à haute valeur marchande.

Selon les experts économiques, le secteur de la transformation alimentaire est l'un des domaines les plus directement touchés par les exigences de développement durable. De l'approvisionnement en matières premières au processus de production, en passant par l'emballage et le transport, chaque étape doit être contrôlée afin de réduire l'impact environnemental. L'ESG permet ainsi non seulement aux entreprises de répondre aux exigences de leurs partenaires, mais contribue également à réduire les coûts opérationnels, à valoriser l'image de marque et à créer un avantage concurrentiel à long terme.

Pour soutenir les entreprises, Hô Chi Minh-Ville encourage également la création de réseaux d'affaires et d'organismes spécialisés dans le développement vert. En 2025, l'Association des entreprises vertes de Hô Chi Minh-Ville a été officiellement créée avec pour objectif de connecter la communauté entrepreneuriale, de partager les expériences et de promouvoir des modèles de production durables. Cette organisation devrait créer un écosystème d'accompagnement des entreprises dans leur transition ESG, allant de l'accès aux technologies à la formation des ressources humaines, jusqu'à la mobilisation de fonds verts.

Selon les orientations de l'Association des entreprises vertes de Hô Chi Minh-Ville, les grandes entreprises joueront un rôle de locomotive pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans l'application des normes environnementales, de gouvernance et de responsabilité sociale. Cela est considéré comme une approche adaptée dans un contexte où la majorité des entreprises de transformation alimentaire de la ville demeurent des PME, encore limitées en termes de ressources financières et de personnel dédié aux programmes ESG.

Photo : Truong Giang/CVN

La réalité montre que l'ESG passe progressivement du statut de tendance à celui d'exigence obligatoire pour les entreprises agroalimentaires. Les institutions financières, les fonds d'investissement et les clients internationaux accordent une importance croissante aux indices d'émission, à la traçabilité des matières premières, aux conditions de travail et à la transparence de la gouvernance d'entreprise. Cela contraint les entreprises à changer de mentalité, en considérant le développement durable comme un investissement pour l'avenir plutôt que comme un coût supplémentaire.

Alors que Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir une métropole verte et durable, la proactivité de la communauté des entreprises de transformation alimentaire envoie des signaux positifs. Des leaders du secteur comme Vinamilk aux producteurs de petite et moyenne taille, la course vers l'ESG contribue à façonner une production alimentaire moderne, respectueuse de l'environnement et hautement compétitive sur le marché international. Il s'agit également d'un socle majeur permettant à l'industrie alimentaire de la ville de s'adapter aux nouvelles exigences de l'économie mondiale et de se développer durablement à long terme.

Truong Giang/CVN