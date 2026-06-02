Vietjet inaugure une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Cebu

Le 2 juin à Manille, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a annoncé l'ouverture d'une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Cebu, un centre majeur de l'économie, du tourisme et de l'aviation aux Philippines. Cette nouvelle liaison aérienne contribue à renforcer son réseau international et les échanges au sein de l'ASEAN.

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Photo : VJ/CVN

L'annonce a été faite lors du Forum d'affaires Vietnam - Philippines, en présence du vice-Premier ministre Phan Van Giang et de hauts responsables des deux pays, à l'occasion de la visite officielle d'État du secrétaire général et président Tô Lâm aux Philippines.

Cette nouvelle ligne devrait être opérationnelle à partir du 11 décembre prochain, avec une fréquence de cinq vols aller-retour par semaine, doublant ainsi la capacité de Vietjet sur le réseau Vietnam - Philippines. Forte du succès de la liaison entre Hô Chi Minh-Ville et Manille, inaugurée fin 2025, celle entre Hô Chi Minh-Ville et Cebu offrira une option de voyage supplémentaire et pratique entre les deux pays, contribuant au développement économique de l'Asie du Sud-Est et de la région Asie-Pacifique.

Cebu, la plus ancienne ville et première capitale des Philippines, est aujourd'hui l'un des principaux centres économiques du pays. Réputée pour son riche patrimoine historique et culturel, ses stations balnéaires de renommée mondiale et son rôle de porte d'entrée vers de nombreuses îles touristiques populaires telles que Bohol, Boracay et Palawan, elle constitue un véritable moteur économique. Hô Chi Minh-Ville, quant à elle, est la porte d'entrée vers le Vietnam et un important carrefour de transit international. De là, les passagers peuvent facilement rejoindre de nombreuses destinations en Australie, en Chine, au Japon, en République de Corée, en Inde, au Sri Lanka, au Kazakhstan ou en République tchèque grâce au vaste réseau de vols de Vietjet.

Le développement important des liaisons aériennes contribue à la promotion des échanges économiques entre le Vietnam et les Philippines. Selon les statistiques officielles vietnamiennes, le commerce bilatéral avec les Philippines devrait atteindre 7,8 milliards de dollars en 2025, et les deux pays visent les 10 milliards de dollars dans un avenir proche. Au cours des quatre premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli 236.000 visiteurs philippins, soit une hausse de 73,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Ce succès place pour la première fois les Philippines parmi les dix principaux marchés touristiques internationaux du Vietnam.

Photo : VJ/CVN

Depuis 2019, Vietjet exploite cinq liaisons entre les deux pays, reliant Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang aux principales destinations philippines telles que Manille, Davao et Cebu. Ces liaisons aériennes contribuent au développement du tourisme, du commerce, des investissements, de la logistique et des échanges humains entre deux des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.

La liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Cebu de Vietjet constituera non seulement une nouvelle liaison de transport entre les deux villes, mais aussi un pont stratégique reliant deux communautés d’affaires dynamiques, deux marchés à fort potentiel et deux cultures riches en identité. Avec une équipe de plus de 100 Philippins - pilotes, ingénieurs, agents de bord et personnel de direction - travaillant pour Vietjet sur ce marché, la compagnie aérienne continuera de mettre en œuvre ses plans d'expansion de son réseau de vols, d'ajouter d'autres destinations attrayantes aux Philippines à l'avenir et de renforcer le lien stratégique entre le Vietnam et les Philippines ainsi qu'au sein de l'ASEAN.

Tân Dat/CVN