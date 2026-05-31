Vietnam et Thaïlande unissent leurs forces pour le football et l’amitié

À l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse en Thaïlande, Vietjet et Muang Thai Insurance (l’un des principaux groupes d’assurance de Thaïlande) ont signé un accord de coopération stratégique visant à promouvoir les activités dans les domaines comme l’assurance, le sport, la culture...

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Cet événement marque une rencontre inspirante entre deux dirigeantes influentes d’Asie du Sud-Est : la Docteure Nguyên Thi Phuong Thao, présidente de Vietjet et Nualphan Lamsam (Madame Pang), directrice générale de Muang Thai Insurance et présidente de la Fédération thaïlandaise de football (FAT).

Photo : Vietjet/CVN

L’une nourrit l’ambition de connecter les cieux, l’autre consacre tout son cœur au football et elles se retrouvent autour de valeurs communes : la confiance, la bienveillance et le désir de rapprocher les peuples à travers le sport, la culture et les valeurs humaines.

La Docteure Nguyên Thi Phuong Thao a déclaré : "Les vols relient les villes, tandis que le sport relie les cœurs. Nous croyons que la coopération entre Vietjet et Muang Thai Insurance contribuera à diffuser les belles valeurs de l’amitié vietnamo-thaïlandaise, tout en inspirant la jeune génération de la région."

Depuis plus d’une décennie, Vietjet accompagne activement le football et le futsal vietnamiens à travers de nombreuses activités de sponsoring, de développement du sport communautaire et de soutien aux équipes nationales.

En Thaïlande, Madame Pang est une figure emblématique du football national. Première femme présidente de l’histoire de la FAT, elle a largement contribué au développement du football des jeunes, du football féminin et à la professionnalisation de la Thai League grâce à son énergie positive et à sa passion pour le sport.

Madame Pang a partagé : "Au nom de Muang Thai Insurance, nous sommes très heureux de coopérer avec Vietjet Group afin de renforcer la protection des passagers grâce à des solutions d’assurance voyage, tout en étudiant des opportunités de coopération plus approfondies dans le domaine de l’assurance. Plus important encore, cette collaboration ne se limite pas aux activités commerciales ; elle s’étend également au développement du sport et des communautés sociales, des domaines qui tiennent profondément à cœur à nos deux organisations et pour lesquels nous partageons une même vision. En parallèle des opportunités de coopération entre nos deux organisations, je tiens aussi à remercier sincèrement le peuple vietnamien, en particulier les supporters de football, pour leur accueil chaleureux et leur sympathie à chacune de mes visites au Vietnam."

Selon l’accord signé, les deux parties étudieront conjointement des initiatives dans les domaines de l’assurance voyage et de l’assurance-vie destinées aux passagers du vaste réseau aérien de Vietjet Group, tout en promouvant des activités de développement du football des jeunes, d’échanges culturels et de promotion de l’image du Vietnam et de la Thaïlande à travers le monde.

Avec l’expansion continue de son réseau international, Vietjet et Muang Thai Insurance espèrent porter encore plus loin les valeurs de l’aviation, du football, de la culture et de la communauté de l’ASEAN sur la scène internationale, contribuant ainsi au rayonnement du Vietnam, de la Thaïlande et de l’Asie du Sud-Est.

La coentreprise Vietjet Thailand, qui compte près de 1.500 employés thaïlandais, illustre de manière exemplaire les relations de coopération amicale entre les deux pays. La compagnie exploite actuellement 22 appareils, dont 10 Boeing 737-8 de nouvelle génération, et gagne chaque jour davantage l’affection du peuple thaïlandais comme faisant partie intégrante de la vie moderne.

Dans un avenir proche, Vietjet et Vikki Bank accompagneront également ASEAN United FC, une grande compétition de football régionale, comme un pont reliant des centaines de millions de supporters d’Asie du Sud-Est à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande.

Minh Thu/CVN