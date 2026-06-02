VinFast mise sur NVIDIA pour accélérer le développement des taxis autonomes

À l’occasion du NVIDIA GTC Taipei 2026, VinFast a annoncé un partenariat stratégique avec NVIDIA et Autobrains pour développer des taxis autonomes de niveau 4, avec l’ambition de répondre aux défis de la mobilité en Asie du Sud-Est et d’accélérer son expansion internationale.

>> VinFast : un logo distinct pour la gamme Green

>> Nouveau VinFast VF 8 : ouverture des réservations avec des offres de paiement

Aujourd’hui, les solutions de conduite autonome à travers le monde se heurtent encore à trois obstacles majeurs : la complexité des systèmes, les coûts élevés de calcul informatique et le manque de stabilité lors d’une exploitation en conditions réelles, en dehors des environnements d’essai contrôlés. Pour surmonter ces limites, la plateforme de robotaxi de VinFast repose sur l’architecture de calcul NVIDIA DRIVE Hyperion 10, associée au logiciel d’intelligence artificielle agentique (Agentic AI) développé par Autobrains.

La principale innovation de cette solution réside dans son architecture modulaire ouverte et dans l’approche Agentic AI. Contrairement aux modèles traditionnels de type "end-to-end", la technologie d’Autobrains utilise plusieurs agents d’intelligence artificielle spécialisés, activés uniquement lorsqu’ils sont nécessaires à une tâche de conduite précise. Cette méthode permet au système de réagir avec davantage de précision dans des conditions réelles tout en optimisant considérablement les capacités de calcul et en réduisant les besoins en ressources informatiques.

Les ambitions de VinFast se reflètent clairement dans son choix de l’Asie du Sud-Est comme zone prioritaire pour le développement des robotaxis de niveau 4. Avec sa forte densité de circulation, la diversité des comportements des usagers de la route et la complexité de son urbanisme, la région est considérée comme l’un des environnements les plus exigeants au monde pour les véhicules autonomes.

Le professeur et docteur Nguyên Van Duong, vice-président exécutif du développement des technologies de conduite autonome chez VinFast et directeur de l’Institut de recherche ADAS/AD, a déclaré : "VinFast s’engage à développer des solutions de conduite autonome évolutives et accessibles grâce à une coopération avec les principaux acteurs technologiques mondiaux. Avec Autobrains et NVIDIA, nous construisons progressivement une approche pragmatique et économiquement optimisée pour la mobilité autonome de niveau 4 dans les conditions de circulation dynamiques et complexes de l’Asie du Sud-Est."

Cette confiance est renforcée par le soutien de partenaires de premier plan. Rishi Dhall, vice-président de NVIDIA en charge du secteur automobile, estime que le développement sur la plateforme de son entreprise permettra à VinFast d’accélérer la mise au point de véhicules autonomes sûrs, adaptés aux environnements de circulation complexes et favorisant l’essor des véhicules définis par logiciel (Software-Defined Vehicles).

De son côté, Igal Raichelgauz, directeur général d’Autobrains, a souligné qu’il s’agissait de la première plateforme de robotaxi de niveau 4 reposant sur une architecture d’intelligence artificielle agentique conçue pour être déployée à grande échelle sur des véhicules commerciaux.

Texte et photo : Minh Thu/CVN