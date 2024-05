GREAT aide à autonomiser les femmes issues d'ethnies minoritaires de Son La

Plus de 15.000 femmes, dont 70% vivant dans des zones montagneuses de la province de Son La (Nord) verront leur participation à l'économie s'améliorer grâce à "GREAT" (Gender Responsive Equitable Agriculture and Tourism), programme "Promouvoir l’égalité des sexes en améliorant l’efficacité économique dans la production agricole et le développement du tourisme" (GREAT 2), financé par le gouvernement australien.