Phu Tho investit 11,8 milliards de dôngs dans les produits clés du programme OCOP

En 2024, la province septentrionale de Phu Tho prévoit d'allouer 11,8 milliards de dôngs au développement des produits clés dans le cadre du programme "À chaque commune, son produit" ( One Commune, One Product - OCOP).

>> Phu Tho organisera des activités en commémoration des rois fondateurs Hùng

>> La procession de palanquins vers le temple des rois Hùng

>> Phu Tho : nouvelle expérience touristique à l’occasion de la Fête des rois Hùng

>> Activités du Premier ministre Pham Minh Chinh à Phu Tho

Photos : VNA/CVN

Phu Tho est reconnue pour ses atouts agricoles, avec de nombreuses zones produisant des agrumes, du riz de haute qualité, du thé, des légumes biologiques et des produits destinés à la transformation. Cette province est également renommée pour ses spécialités agricoles telles que le pamplemousse de Doan Hùng, la viande fermentée de Thanh Son, le riz gluant My Lung, la sauce soja du village Cô Dât Tô et les vermicelles à base de riz de Hùng Lô...

Cette année, la province se concentrera sur le développement des produits OCOP clés, la création d'une chaîne de valeur visant à améliorer l'efficacité économique et les revenus de la population locale, la restructuration économique et la réorganisation du travail rural, la préservation et la promotion des valeurs des produits traditionnels, le développement des coopératives et des villages de métiers, ainsi que l'expansion du marché national et l'exportation des produits OCOP.

Promotion commerciale pour la croissance locale

Afin de promouvoir la commercialisation des produits agricoles, le Service provincial de l'agriculture et du développement rural a proposé aux Comités populaires des districts, des communes et des villages de participer à diverses foires-expositions à travers le pays, notamment le Salon des produits agricoles du Vietnam à Vinh Long (Sud), le Festival de préservation et de développement des villages de métiers 2024, ainsi que les Foires internationales du commerce de Hanoï, Lào Cai, Hoà Binh et Hà Nam (Nord). De plus, Phu Tho continue à élargir les points de vente des produits OCOP tant dans la province qu'à l'extérieur.

Photo : BPT/CVN

En 2023, le Service provincial de l'agriculture et du développement rural a également collaboré avec les districts, les villes et les villages pour sélectionner des entreprises, des coopératives et des produits OCOP typiques afin de participer à la 19e Foire des villages de métiers à Hanoï. Parallèlement, il a été engagé dans l'entretien et le développement des arguments de vente, ainsi que dans la présentation des produits OCOP.

Le site de commerce électronique de Phu Tho, giaothuong.net.vn, compte désormais plus de 300 exposants proposant plus de 950 produits et services. La mise en service de cette plateforme a permis aux entreprises, organisations et commerçants locaux de présenter et d'élargir leurs marchés de consommation. En 2023, plus de 150 entreprises et coopératives ont inscrit leurs produits OCOP sur le site giaothuong.net.vn.

Photo : VNA/CVN

Le développement des produits OCOP contribue activement à la croissance économique locale en mettant l'accent sur la promotion des capacités endogènes et la création de valeur ajoutée. De plus, ces produits ont favorisé un changement de mentalité chez les agriculteurs, les incitant à passer de la simple production agricole à une approche axée sur le commerce agricole, ce qui lie le développement agricole au développement économique, aux services et au tourisme des localités.

Selon Trân Anh Tu, directeur adjoint du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, la province continue de communiquer et de promouvoir les activités commerciales, d'élargir les marchés nationaux et étrangers, de soutenir les producteurs et les commerçants, ainsi que d'accélérer le développement du commerce électronique.

D'après le Comité populaire provincial, Phu Tho compte actuellement 142 produits ou groupes de produits reconnus comme des produits OCOP, dont 47 sont classés 4 étoiles et 95 sont classés 3 étoiles. La province vise, d'ici 2025, à avoir près de 230 produits OCOP classés 3 étoiles et plus, dont 11 produits classés 5 étoiles et 75 produits classés 4 étoiles.

Binh Châu/CVN

Encadré