Le PM ordonne de supprimer les difficultés liées à l'exportation de matériel médical

Photo : BCP/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de la Santé et au ministère des Finances de continuer à suivre de près la situation et de résoudre rapidement les problèmes liés aux exportations des herbes médicinales.

La directive citait la baisse des prix et les difficultés à se conformer à certaines réglementations du ministère de la Santé comme principaux obstacles rencontrés par les exportateurs.

Ces ministères examinent et complètent d'urgence leurs réglementations pertinentes en mai 2024, en veillant à créer des conditions pour la production et les activités commerciales des entreprises conformément aux réglementations visant à encourager l'exportation des marchandises que le Vietnam peut produire.

Le 10 avril dernier, le PM vietnamien a signé un télégramme exigeant à la ministre de la Santé et au ministre des Finances de lever les difficultés liées aux activités d'exportation des herbes médicinales.

Pour répondre à ces préoccupations, le PM a ordonné aux deux ministères de collaborer de toute urgence pour réviser, modifier et rationaliser les réglementations régissant l'exportation et l'importation d'herbes médicinales. Cela vise à éliminer les obstacles existants et à créer un environnement plus favorable pour les entreprises du secteur.

VNA/CVN