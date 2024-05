Vietjet lance des millions de billets promotionnels pour cet été

À l'occasion de l'été de cette année, Vietjet propose à ses clients une promotion attrayante à partir du 9 mai, offrant des millions de billets à des prix préférentiels via le programme “Réservez des billets Vietjet pour gagner à la loterie tous les jours”, d'une valeur totale de six milliards de dôngs.

Le programme promotionnel offre la possibilité de remporter un bon électrique (Evoucher) Vietjet d'une valeur allant jusqu'à 10 millions de dôngs, un package de promotion de fidélité Gold Sky+ d'une valeur de plus de 16 millions de dôngs avec de nombreux avantages, ou des cadeaux spéciaux de Vietjet et de plus de 250 marques renommées. Il est destiné aux membres du programme de fidélité Vietjet SkyJoy, qui ont réservé avec succès des billets d'avion Vietjet du 10 mai au 7 août 2024, via le site web www.vietjetair.com, les applications Vietjet Air et SkyJoy (sous certaines conditions).

Photo : VJ/CVN

De plus, Vietjet a également lancé un programme de promotion pour des millions de billets en classe économique, à partir de seulement zéro dông (hors taxes et frais), en vente pendant la semaine d'or du 10 au 16 mai 2024. Cette promotion s'applique à toutes les liaisons nationales et internationales avec des horaires de vol compris entre le 1er septembre et le 31 décembre 2024. Ces billets promotionnels peuvent être réservés sur le site web www.vietjetair.com et via l'application Vietjet Air.

De plus, les clients optant pour les billets Business de Vietjet bénéficieront d'une réduction immédiate allant jusqu'à 50% (hors taxes et frais) en utilisant le code BUSUMMER50 pour les vols directs entre le Vietnam et l'Australie, ainsi qu'entre le Vietnam et l'Inde.

Une réduction de 30% (hors taxes et frais) est également disponible en saisissant le code BUSUMMER30 lors de la réservation de billets Business sur les autres liaisons nationales et internationales. Cette promotion est valable sur toutes les plateformes de réservation de billets Vietjet dans le monde. Les horaires des vols s'étendent du 1er au 30 juin 2024.

Quelque 168 vols internationaux et nationaux disponibles

Photo : VJ/CVN

Avec ses 168 liaisons nationales et internationales, Vietjet offre à ses clients la liberté de partir en "Voyage autour du monde pour se renouveler" avec leur famille et leurs amis. Ils peuvent découvrir les magnifiques villes d'Australie telles que Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde, ainsi que les destinations renommées d'Inde comme Mumbai, New Delhi, Ahmedabad et Kochi. Ils peuvent également explorer les merveilles étendues et les villes touristiques célèbres de Chine telles que Shanghai, Xi'an et Chengdu.

Optez dès aujourd'hui pour les vols Vietjet et profitez d'un été mémorable en compagnie de vos proches et amis. Voyagez à bord des vols Vietjet pour une expérience divertissante, avec une flotte d'avions modernes et respectueux de l'environnement, un équipage professionnel et dévoué, ainsi que des services chaleureux du personnel. Pendant le vol, vous aurez l'occasion de savourer la quintessence de la cuisine vietnamienne et internationale grâce à un menu riche et biologique, proposant des plats chauds, frais, délicieux et nutritifs tels que le Pho Thin et le bánh mì vietnamien.

De plus, les clients pourront profiter de nombreux programmes culturels et artistiques uniques proposés par Vietjet à 10.000 m d'altitude.

Tân Dat/CVN