Soutenir la demande agrégée pour atteindre les objectifs de croissance

Dans le contexte où l'économie nationale ne s'est pas améliorée, pour atteindre l'objectif d’une croissance élevée en 2024, il est nécessaire de s'appuyer principalement sur des politiques axées sur la demande agrégée (demande totale de biens et services dans une économie pour un temps et un niveau de prix donnés).

L’investissement public est l’un des trois éléments importants qui peuvent contribuer à stimuler la demande agrégée et la croissance économique.

Selon le Prof.-Dr. Pham Hông Chuong, recteur de l'Université nationale d'économie, les solutions pour promouvoir la demande agrégée comprennent l'encouragement des investissements privés, l'amélioration de l'efficacité des investissements publics, l’amélioration de l'environnement des affaires et l'attrait des projets d'investissements étrangers.

Photo : VNA/CVN

En 2024, le montant de l'investissement public assigné par le Premier ministre aux ministères, branches et localités s'élève à plus de 663.000 milliards de dôngs (plus de 26 milliards d'USD). Cependant, selon les données du ministère des Finances, jusqu’au 30 avril, 21 des 44 ministères, branches et 31 des 63 localités du pays n'avaient pas encore ou pas entièrement alloué le montant assigné par le Premier ministre. Cela a affecté le taux de décaissement des capitaux d'investissement public au cours des premiers mois de 2024, selon le ministère des Finances.

Dans un rapport rappelant l'annonce publiée en avril par la Banque mondiale (BM), cette institution au Vietnam a également recommandé au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des projets d'investissement dans les infrastructures afin de soutenir la demande agrégée à court terme.

Les politiques de soutien doivent continuer à être maintenues, notamment les politiques budgétaires visant à consolider et promouvoir la reprise économique, a recommandé la BM au Vietnam.

Photo : BCP/VN

Selon le Dr. Cân Van Luc, économiste en chef de la Banque d'investissement et de développement du Vietnam, pour promouvoir la demande agrégée, il est nécessaire de s'appuyer sur la politique budgétaire, de maintenir les politiques axées sur l'offre et de nourrir les moteurs de la croissance issus du développement de l'économie numérique et de l'innovation, des sciences et des technologies. La solution immédiates est d'identifier le secteur privé comme un moteur important pour créer un environnement favorable à l'investissement ; de soutenir l'accès aux ressources ; de réduire les impôts et les frais pour les particuliers et les entreprises pour promouvoir l'économie privée.

En plus, il faut stimuler la consommation à travers les politiques comme l'augmentation des prestations de sécurité sociale pour les démunis et ceux qui ayant perdu leur emploi, la réduction du taux d’imposition des sociétés, de la TVA pour accroître la consommation, la réforme de la politique salariale, l'augmentation de la pension de retraite à partir du 1er juillet 2024.

VNA/CVN