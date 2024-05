Le Vietnam crée des conditions favorables à Hyosung de faire des affaires efficace sur son sol

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai, qui a reçu ce vendredi 10 mai à Hanoï le vice-président et directeur exécutif du groupe sud-coréen Hyosung, Lee Sang Woon, a affirmé que le gouvernement vietnamien créait touhours des conditions favorables pour le groupe d’investir, faire de l’entreprise de manière efficace et se développer durablement sur son sol.

Remerciant Hyosung pour avoir choisi le Vietnam pour investir dans de grands projets, contribuant ainsi à l’attrait des IDE au Vietnam et à son développement socio-économique, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai espère que le groupe continuera à investir dans les domaines où il a des avantages.

Saluant l’intention du groupe d’accroître ses investissements dans les domaines de l'industrie des matières premières, des systèmes électriques industriels, des centres de données et des biocarburants..., le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a recommandé à Hyosung de toujours prêter attention à la protection de l'environnement, de promouvoir les liens avec les entreprises nationales, en utilisant matières premières que le Vietnam peut produire, garantissant ainsi le bien-être des travailleurs.

De son côté, Lee Sang Woon a informé que la plupart des usines du groupe en République ont été déplacées au Vietnam. Plus récemment, le groupe a investi dans un projet d'usine de fibre de carbone et se concentre sur le domaine des matériaux avancés, créant des matériaux respectueux de l'environnement et produisant des produits biologiques bio-BDO avec un capital total de 730 millions d'USD à la province de Bà Ria - Vung Tàu (Sud). C’est aujourd’hui l’usine la plus moderne au monde.

Il a également informé de certaines des activités de Hyosung dans le monde et au Vietnam, formulé des recommandations sur les taux de taxe à l'importation sur les matières premières pour la production d'intrants et proposé des solutions favorisant l'expansion de la production des distributeurs automatiques d’argent (ATM) au Vietnam et la possibilité de participer à la modernisation du système bancaire national.

Selon lui, Hyosung est classé troisième au monde dans la fabrication des ATM. Le groupe souhaite investir dans une usine fabriquant des ATM au Vietnam et espère recevoir un soutien sur cette question.

Par ailleurs, le groupe doit également investir dans un centre de big data dans le Parc high-tech de Hô Chi Minh-Ville.

Le 3e investisseur sud-coréen au Vietnam

La République de Corée est le plus grand partenaire d'IDE au Vietnam, investissant actuellement dans 19/21 secteurs économiques et 59/63 provinces et villes avec 9.957 projets actifs, pour un capital d'investissement total enregistré d'environ 87 milliards d'USD. Hyosung est le troisième investisseur sud-coréen au Vietnam, derrière Samsung et LG.

Depuis 2007, le groupe Hyosung a investi plus de quatre milliards d'USD dans des domaines principaux tels que : l'industrie des matières premières, l'industrie textile, l'industrie chimique, les systèmes électriques industriels.

VNA/CVN