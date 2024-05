Des politiques sans précédent stimulent la reprise économique du Vietnam

La Résolution N°43/2022 sur les politiques fiscales et monétaires adoptée par l'Assemblée nationale (XV e législature) lors d'une session extraordinaire début 2022, a donné des résultats positifs en soutenant la reprise et la croissance socio-économique du Vietnam.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

La Résolution a introduit une série de mesures sans précédent, notamment des exonérations et des réductions fiscales totalisant 60,53 billions de dôngs (2,52 milliards d’USD), soit 94,6% de l'estimation, contribuant à réduire les difficultés des citoyens et des entreprises.

Le législateur a notamment autorisé une réduction de 2 points de pourcentage de la TVA et des loyers des terrains et des eaux pour 2023 et 2024.

Cette Résolution a permis de mobiliser d'importantes ressources issues du budget de l'État et d'autres sources pour soutenir une reprise rapide de l'économie post-COVID-19. Elle a reçu un consensus et un soutien de l'ensemble de la population et de tous les secteurs économiques.

La promulgation et la mise en œuvre de la Résolution n°43 étaient une décision correcte et opportune de l'Assemblée nationale, compte tenu des nombreuses difficultés et défis posés par la pandémie de COVID-19.

Bien qu'il n'ait pas atteint l'objectif projeté, le taux de croissance du PIB du Vietnam de 5,05% en 2023 est resté relativement élevé par rapport aux tendances régionales et mondiales. La reprise régulière et cohérente dans les trois secteurs de l’économie témoigne des efforts considérables et de la détermination inébranlable du gouvernement, du Premier ministre et des agences compétentes face à des défis économiques sans précédent.

La situation socio-économique en 2023 a obtenu des résultats encourageants, avec une macroéconomie stable, une inflation maîtrisée, et un équilibre budgétaire de l'État garanti.

L'objectif de la dette publique fin 2022 était de 37,4% du PIB, et de 37% fin 2023, en dessous du seuil d'alerte de la Résolution N°23/2021 de l'Assemblée nationale (55%).

Avec des mesures efficaces pour contrôler le COVID-19, promouvoir la vaccination et traiter les patients, l'épidémie a été contrôlée, favorisant ainsi la reprise des activités de production et d'affaires et la vie des habitants, contribuant notablement à la reprise et au développement socio-économique.

Selon le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, au 31 décembre 2022, le pays avait mobilisé environ 230.000 milliards de dôngs pour la prévention et le contrôle de la pandémie et la mise en œuvre des politiques de bien-être social.

Le gouvernement a mis en œuvre de manière drastique des mesures d’assistance pour assurer la sécurité sociale et la vie des personnes. Le budget central a accordé à 59/60 localités un total de 3.679,3 milliards de dôngs pour soutenir le loyer de près de 5,2 millions de travailleurs. La Banque des politiques sociales a accordé des crédits préférentiels à plus de 615.600 prêteurs, atteignant 38.400 milliards de dôngs jusqu'à la fin 2023, etc.





VNA/CVN