Aider les entreprises appartenant à des femmes à participer à la chaîne d’approvisionnement

>> Une coopérative qui donne des ailes aux femmes H’mông

>> Le Vietnam élu membre du Conseil exécutif d'ONU - Femmes pour 2025-2027

>> L’ONU Femmes salue les efforts du Vietnam en matière de promotion de l’égalité des sexes

L'événement a été organisé par le Conseil des femmes d'affaires vietnamiennes de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) et l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), dans le cadre du programme dans « WE RISE Together » soutenu par le gouvernement australien à travers le partenariat Mékong-Australie.

Photo : VNA/CVN

Le forum a réuni plus de 100 délégués, dont des représentants de ministères, d’ambassades, d’organisations internationales, d’associations, d’institutions financières et d’entreprises.

Actuellement, au Vietnam, plus de 20% des propriétaires de petites et moyennes entreprises sont des femmes. Environ 51% des entreprises vietnamiennes comptent des femmes parmi leurs propriétaires. Ces chiffres sont plus élevés que ceux dans plusieurs autres pays. Cependant, la majorité des entreprises appartenant à des femmes se situent aux niveaux les plus bas de la chaîne d’approvisionnement dans de nombreux secteurs et peinent à répondre aux exigences d’approvisionnement de grandes entreprises.

Lors du forum, les participants ont analysé les principales causes de cette situation, dont des difficultés dans l’accès aux capitaux, le manque de réseau de soutien aux femmes dans les activités économiques. Ils ont également discuté de solutions pour aider les entreprises dans le respect des normes nationales et internationales de développement durable, de soutiens aux entreprises détenues et dirigées par des femmes.

Lors de l'événement, des responsables de 22 entreprises vietnamiennes ont signé un engagement à soutenir les principes d'autonomisation des femmes.

A cette occasion, les WEPs Awards 2024 - une initiative d'ONU Femmes mise en œuvre depuis 2020, ont été lancés. Ces récompenses du leadership féminin mettent en avant les pratiques commerciales exemplaires en faveur de l'égalité des sexes.

VNA/CVN