Le Vietnam et la Chine prêts pour la grande finale du DIFF 2025

L’entreprise vietnamienne Z121 Vina Pyrotech et l’entreprise chinoise Jiangxi Yanfeng se sont officiellement qualifiées pour la grande finale du Festival international des feux d’artifice de Dà Nang (DIFF) 2025, qui se tiendra le 12 juillet au soir, le long de la rivière Hàn, dans le centre-ville de Dà Nang.

Les deux équipes ont obtenu les meilleures notes d’un jury composé d’artistes, d’experts techniques et de consultants internationaux.

Selon les résultats du tirage au sort du 29 juin, l’équipe chinoise se produira en premier. Chaque équipe recevra près de 7.000 obus pyrotechniques pour chorégraphier ses spectacles sur le thème "Saluer une nouvelle ère.

Z121 Vina Pyrotech, sous la tutelle du ministère vietnamien de la Défense, forte de plus de 50 ans d’expérience, participe pour la première fois au DIFF.

Jiangxi Yanfeng, finaliste l’année dernière, revient quant à elle avec une chorégraphie créative inspirée de "La Pérégrination vers l’Ouest".

Le DIFF 2025 est la plus grande édition jamais organisée, réunissant dix équipes venues du Vietnam, de Finlande, du Royaume-Uni, du Portugal, de Pologne, du public coréen, d’Italie, du Canada et de Chine. Chaque équipe a mis en avant l’identité de son pays à travers des feux d’artifice, de la musique et des récits, ce qui a rendu la sélection finale du jury particulièrement difficile.

Les prix du DIFF 2025 comprennent un grand prix de 20.000 dollars, un deuxième prix de 10.000 dollars et un prix du public de 5.000 dollars.

Cette année, deux nouveaux prix de 5.000 dollars - l’équipe la plus créative et l’équipe la plus prometteuse - seront également décernés, témoignant de la qualité exceptionnelle de la compétition.

