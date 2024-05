États nordiques

Vouloir renforcer conjointement leur compétitivité et leur sécurité

En raison de la situation sécuritaire en Europe, les économies de la région nordique doivent devenir plus résilientes et plus compétitives, ont indiqué dans une déclaration commune les Premiers ministres de Suède, de Finlande, de Norvège, du Danemark et d'Islande.

L'objectif est également de faire de la région nordique la région la plus durable et la plus intégrée du monde d'ici à 2030, ont-ils mis en avant.

"Permettre aux entreprises et aux personnes d'opérer plus facilement au-delà des frontières nationales est crucial pour stimuler la compétitivité et la croissance des pays nordiques", a affirmé le Premier ministre suédois Ulf Kristersson dans un communiqué de presse.

Quatre domaines de développement clé ont été identifiés, selon le communiqué.

Les technologies critiques et émergentes telles que l'intelligence artificielle, les communications mobiles 5G et 6G et les technologies quantiques doivent être mieux exploitées, car elles possèdent "le potentiel d'augmenter considérablement la productivité, de transformer les industries et de contribuer à notre transition verte et à notre sécurité économique", souligne la déclaration.

Les marchés des capitaux européens doivent également être développés, ont estimé les signataires.

Une transition verte accélérée sera aussi nécessaire pour stimuler la compétitivité des pays nordiques, selon le communiqué.

Enfin, des conditions favorables permettant d'investir dans la sécurité commune et la défense collective doivent être créées, ajoute le document.

Ce sommet de deux jours a réuni les chefs de gouvernement des cinq pays nordiques concernés, ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz. MM. Kristersson et Scholz auront en outre un entretien bilatéral mardi 14 mai.

