Journée nordique 2024

Promouvoir le développement durable et la coopération avec le Vietnam

La Journée nordique 2024, organisée mercredi 22 octobre dans le cadre du Forum sur les énergies vertes et des expositions 2024 (GEFE) à Hô Chi Minh-Ville (du 21 au 23 octobre), a mis en lumière le développement durable et les pratiques de croissance verte promues par les pays nordiques – Danemark, Finlande, Norvège et Suède – tout en renforçant la coopération avec le Vietnam.

Cet événement, initié par les ambassades nordiques au Vietnam, s’est concentré sur des thèmes majeurs tels que la transition énergétique, l'économie circulaire, la sécurité alimentaire, ainsi que sur l’engagement des jeunes face aux défis du changement climatique. De nombreux intervenants vietnamiens et experts des pays nordiques ont partagé leurs expériences et solutions en matière de développement vert, offrant un panorama des expertises nordiques en soutien à la croissance verte au Vietnam dans différents secteurs.

Ville Tavio, ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, a rappelé que lors de la COP26, le Vietnam avait pris l’engagement d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il a souligné que la Journée nordique 2024 mettrait l’accent sur la transition énergétique, l’économie circulaire et la sécurité alimentaire, des domaines dans lesquels les pays nordiques peuvent accompagner le Vietnam pour atteindre ses objectifs de développement durable.

"La Journée nordique, sous le thème -Se mettre au vert- (Getting to Green), raconte l'histoire de la prospérité de la région nordique tout en embrassant la transition verte. Cet événement vise à favoriser le dialogue et à partager des exemples inspirants pour aider le Vietnam à poursuivre son double objectif : maintenir une croissance économique continue tout en assurant la durabilité environnementale", a souligné M. Ville Tavio.

Engagements pour une économie à faible émission de carbone

Nicolai Prytz, ambassadeur du Danemark au Vietnam, a quant à lui déclaré que la transition vers l'énergie verte est une condition sine qua non pour la transformation d’autres secteurs, tels que les transports et l'industrie, et représente la clé d’une économie à faible émission de carbone. "Ce n'est pas seulement une nécessité pour le climat, c'est aussi une opportunité économique. En collaborant, nous pouvons optimiser nos ressources, réduire les émissions et servir de modèle pour le développement de solutions énergétiques vertes. Par l'événement d'aujourd'hui, notre ambition est d'inspirer et de motiver le changement. En partageant nos expériences, notamment en matière de visions, de politiques et d’incitations, nous souhaitons explorer les domaines dans lesquels les pays nordiques peuvent soutenir le Vietnam dans sa marche vers la neutralité carbone et la prospérité", a souligné le diplomate danois.

Les ambassadeurs de Norvège, de Suède et de Finlande ont également réaffirmé leur engagement à accompagner le Vietnam dans la promotion du développement durable, en insistant sur l’importance de l’économie circulaire pour garantir la durabilité. L'approche nordique se concentre sur l'optimisation des ressources, la réduction des déchets, la promotion d'une consommation responsable, l'innovation, l'utilisation d'énergies renouvelables, et le renforcement de la coopération entre le Vietnam et les pays nordiques.

À cette occasion, une exposition interactive mettant en avant les réalisations nordiques en matière d'innovation verte était également au programme, ainsi que des tables rondes thématiques. Les participants ont eu l'occasion de se connecter avec des leaders de l'industrie, des décideurs politiques et des défenseurs de la croissance verte, ainsi que de participer à des séances de questions-réponses avec les ambassadeurs des pays nordiques, afin d'approfondir leur compréhension de la culture nordique et de l'engagement des jeunes de la région dans la lutte contre le changement climatique et pour le développement durable.

Texte et photos: Truong Giang/CVN