Les Vietnamiens connectés : 67 sites visités en moyenne par personne en 2024

>> Le Vietnam en passe de devenir la première destination touristique à l'ère du numérique

>> L'IA descend du cloud pour intégrer directement les ordinateurs

Le trafic internet a été principalement alimenté par les activités de divertissement comme réseaux sociaux, vidéos, musique.

Si le divertissement a conservé sa place de sujet le plus recherché en 2024, enregistrant une légère hausse de 2% par rapport à 2023, c'est la technologie qui a connu la croissance la plus spectaculaire, avec une augmentation de 22% des recherches.

Bien que les nouveautés de l'iPhone 16 aient été relativement modestes, l'intérêt du public pour ce nouveau modèle a explosé, se traduisant par une hausse de 322% des recherches. Les cinq produits technologiques les plus recherchés en 2024 étaient le "Samsung S24 Ultra", l’"iPhone 16", le "Redmi Note 13", l’"iPhone 15" et le "MacBook Air M3".

Les cinq applications et logiciels les plus populaires étaient "Canva", "TikTok", "Gemini", "CapCut" et "Scratch". Les plateformes d’apprentissage en ligne telles que Scratch, VNedu et IOE ont connu des croissances respectives de 154%, 73% et 20%.

En 2024, Coc Coc a enregistré près de 10 milliards de recherches, témoignant d'une activité en ligne des Vietnamiens de plus en plus soutenue, notamment dans les domaines du divertissement (réseaux sociaux, vidéos-musique) qui ont représenté les trois plus grandes proportions du trafic total, respectivement 27,4%, 23% et 15,4%.

VNA/CVN