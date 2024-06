“Les spectateurs m’ont aide à devenir champion du monde”

Photo : CTV/CVN

Le 26 mai au soir, le Vietnamien Trân Duc Minh a battu le billardiste N°1 mondial, le Sud-Coréen Kim Tae-jun, 50-46 en finale de billard carambole à trois bandes, remportant pour la première fois la Coupe du monde. Après avoir marqué le point décisif, le joueur originaire de Dông Nai (Sud) a sauté de joie puis s’est incliné à plusieurs reprises devant les tribunes du palais omnisport Nguyên Du à Hô Chi Minh-Ville pour remercier le public.

Une victoire inattendue

“C’est un sentiment indescriptible. Je suis très ému et heureux”, a déclaré Duc Minh. “Le soutien du public est une très grande motivation pour se battre à chaque coup. Je me suis dit que je ne pouvais pas les laisser attendre toute la journée et finir par les décevoir. Leur enthousiasme m’a aidé à me concentrer au maximum et à obtenir ce résultat fantastique”.

Bien que des billardistes vietnamiens de renom comme Trân Quyêt Chiên et Bao Phuong Vinh aient été éliminés dès les quarts de finale, les spectateurs de Hô Chi Minh-Ville ont rempli le palais omnisport Nguyên Du pour soutenir Trân Duc Minh, qui n’était que 250e mondial avant la compétition. Ils n’ont cessé d’acclamer et d’applaudir à chaque fois que le joueur vietnamien marquait un point. Même dans les moments difficiles, il a reçu des salves d’applaudissements avant chaque coup.

Photo : CTV/CVN

Après avoir péniblement franchi les demi-finales et après seulement une heure de repos, Duc Minh a bien commencé la finale, menant constamment au score. Il a créé un écart de 21-4, puis 24-16 et 45-31. Mais le Sud-Coréen a surmonté la pression pour remporter 12 points d’affilée, réduisant l’écart à 43-45, avant d’enchaîner avec une série de trois points et de passer en tête 46-45.

“Quand Kim Tae-jun a fait cette longue série, je n’avais d’autre choix que d’attendre et de voir. S’il continuait à marquer jusqu’à la victoire, je devais l’accepter, car c’est le sport”, a ajouté Duc Minh. “En revanche, quand l’opportunité s’est présentée, je me suis concentré de toutes mes forces et je n’ai pas laissé passer, jusqu’à obtenir ce résultat inespéré”.

Photo : CTV/CVN

Trân Duc Minh, 40 ans, est l’une des membres de l’équipe de Dông Nai. En 2019, il a terminé vice-champion national de billard carambole à trois bandes, s’inclinant en finale face à Nguyên Duc Anh Chiên. Un an plus tard, Duc Minh a finalement remporté le titre, battant en demi-finale le numéro un vietnamien Trân Quyêt Chiên. Pour s’imposer cette fois-ci, il a dû passer par les qualifications à partir du 2e tour et dominer les meilleurs joueurs lors des trois tours de qualification pour atteindre la phase de groupes (Top 32). En éliminatoires, il a battu le champion en titre Trân Quyêt Chiên 50-33, puis le Turc Berkay Karakurt 50-44 en quarts de finale. En demi-finale, Duc Minh a dominé Kiraz 50-42 en 49 manches.

Avec ce titre, Duc Minh empoche 16.000 euros (environ 440 millions de dôngs) et 80 points.

Supériorité du billard vietnamien

La Coupe du monde de billard carambole à trois bandes est l’un des trois tournois mondiaux organisés par la Fédération mondiale de billard (UMB), à côté des championnats individuels et par équipes. Contrairement aux deux autres qui ont lieu une fois par an, la Coupe du monde compte environ six ou sept étapes par an, et Hô Chi Minh-Ville est une destination familière pour cette compétition.

Le titre de champion de Duc Minh confirme une fois de plus la supériorité du Vietnam au billard carambole à trois bandes. Bao Phuong Vinh est champion du monde individuel en titre. Celui-ci et Quyêt Chiên détiennent également le titre par équipes. Quyêt Chiên a perdu son titre à la Coupe du monde, mais Duc Minh a brillé au bon moment pour prendre cette place.

Le seul regret pour le billard vietnamien est que Quyêt Chiên n’a pas encore réussi à atteindre la première place mondiale, restant deuxième à un point du leader.

Phuong Nga/CVN