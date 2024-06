Promotion du projet "K-Vietnam Valley" en République de Corée

À l’occasion du voyage d'affaires jeudi 13 juin au Gyeongsang du Nord du ministre sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme, Yoo In-chon, cette province a proposé de promouvoir le projet "K-Vietnam Valley" dans le district de Bonghwa en tant que projet de coopération et d'échange culturels au niveau national.

L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, était également présent à la séance de travail.

Les autorités du Gyeongsang du Nord et du district de Bonghwa ont proposé au gouvernement sud-coréen et à la partie vietnamienne de promouvoir le projet "K-Vietnam Valley" en tant que "projet bilatéral de coopération et d'échange culturels", plutôt que comme un simple projet de niveau local.

Le gouverneur du Gyeongsang du Nord, Lee Cheol-woo, a souligné que le projet "K-Vietnam Valley" constituait une des bases des échanges et de la coopération culturels entre les deux pays. Les autorités provinciales espèrent recevoir l'attention et le soutien actif des deux gouvernements.

Le district de Bonghwa est le seul endroit en République de Corée qui conserve encore des reliques des descendants de la dynastie vietnamienne des Ly (XIe-XIIIe siècles), dont des membres vivent encore dans cette région.

